В Воронежской области продлят маршруты трёх пригородных поездов

Источник: Вести - Воронеж

Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье» по согласованию с облдепартаментом транспорта и автомобильных дорог продлит маршруты трёх пригородных поездов. Новое расписание начнёт действовать с 7 августа.

Изменения связаны с реализацией проекта «Городской поезд». Два поезда из Усмани и один из Лисок будут курсировать не до станции «Воронеж-1», а до станции «Воронеж-Курский», рассказали в пресс-службе ППК «Черноземье».

Электричка № 6644 будет отправляться со станции в Усмани по субботам и воскресеньям в 8:42, прибывать на станцию «Воронеж-Курский» в 10:20.

Пригородный поезд № 6344 будет отправляться из Усмани ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 10:36, а прибывать на конечную станцию в Воронеже в 12:10.

Электричка № 6413 будет отправляться из Лисок ежедневно, кроме воскресенья, в 17:33, а прибывать на станцию «Воронеж-Курский» в 19:59.