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12:46 (мск), источник: Nur.kz

50-летний сингапурец с лицом и телом 20-летнего покорил Сеть

Модели из Сингапура 50 лет, но выглядит он, как 20-летний.

Источник: Nur.kz

Иногда возникает такое чувство, что в той части света, где расположена Азия, есть что-то особенное в воздухе или еде, потому что некоторые жители выглядят так, как будто перестали стареть, сообщает Bigpicture.ru.

Знакомьтесь, Чуандо Тан (Chuando Tan), сингапурский фотограф и в прошлом модель. И да, не совсем молодому человеку 50 лет. Причем кажется, что с каждым днем он только молодеет.

У прожившего уже полвека сингапурца почти 170 тысяч подписчиков в Instagram.

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Чуандо Тан — совладелец студии фотографии ChuanDo & Frey, а в 80-х и 90-х он был одним из самых популярных сингапурских мужчин-моделей.

Он даже пробовал себя в качестве поп-певца на мандаринском, до того как обнаружил страсть к фотографии.

В чем же его секрет? Помимо очевидно отличной генетики, Чуандо Тан тренируется в спортзале и регулярно ест курицу по-хайнаньски.

Но что-то подсказывает, что, помимо тренировок 8 дней в неделю и поедания курицы до конца жизни, сингапурец все-таки что-то скрывает.

Друзья называют его СиДи (CD), а остальной мир узнал о нем благодаря недавно появившейся новостной статье на одном из китайских сайтов.

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