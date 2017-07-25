50-летний сингапурец с лицом и телом 20-летнего покорил Сеть
Модели из Сингапура 50 лет, но выглядит он, как 20-летний.
Модели из Сингапура 50 лет, но выглядит он, как 20-летний.
Иногда возникает такое чувство, что в той части света, где расположена Азия, есть
Знакомьтесь, Чуандо Тан (Chuando Tan), сингапурский фотограф и в прошлом модель. И да, не совсем молодому человеку 50 лет. Причем кажется, что с каждым днем он только молодеет.
У прожившего уже полвека сингапурца почти 170 тысяч подписчиков в Instagram.
Чуандо Тан — совладелец студии фотографии ChuanDo & Frey, а в 80-х и 90-х он был одним из самых популярных сингапурских
Он даже пробовал себя в качестве
В чем же его секрет? Помимо очевидно отличной генетики, Чуандо Тан тренируется в спортзале и регулярно ест курицу
Но
Друзья называют его СиДи (CD), а остальной мир узнал о нем благодаря недавно появившейся новостной статье на одном из китайских сайтов.