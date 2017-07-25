В Кемерове закрыли ясли-центр из-за массового отравления воспитанников

Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. Воспитанники центра массово заболели острыми кишечными инфекциями, в связи с чем специалисты Роспотребнадзора провели в «Умачке» проверку. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения, в частности воспитатели готовили блюда для детей на обед дома, а потом на машине привозили в ясли-центр. Выпечку на полдник приобретали в пекарне. При этом отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых прдуктов. В холодильнике для хранения продуктов не было термометра, журнал учета температуры не велся вовсе. Дети пили бутилироанную воду, расфасованную в емкости по 5 литров. Документы на неё также отсутствовали. Помимо этого, у воспитателей не было личных медицинских книжек, детей в ясли принимали без медицинского заключения от педиатра, а также в период заболевания.