Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Грузия победила дипломатию РФ, Молдова оцепила Приднестровье
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Получить гараж в собственность станет проще
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Украина о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове закрыли ясли-центр из-за массового отравления воспитанников

Деятельность частного дошкольного заведения была приостановлена на 15 суток.

В областной столице из-за массового отравления детей временно закрыли ясли-центр «Умачка».

Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. Воспитанники центра массово заболели острыми кишечными инфекциями, в связи с чем специалисты Роспотребнадзора провели в «Умачке» проверку. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения, в частности воспитатели готовили блюда для детей на обед дома, а потом на машине привозили в ясли-центр. Выпечку на полдник приобретали в пекарне. При этом отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых прдуктов. В холодильнике для хранения продуктов не было термометра, журнал учета температуры не велся вовсе. Дети пили бутилироанную воду, расфасованную в емкости по 5 литров. Документы на неё также отсутствовали. Помимо этого, у воспитателей не было личных медицинских книжек, детей в ясли принимали без медицинского заключения от педиатра, а также в период заболевания.

Ясли-центр находится в помещении жилищного фонда. В отношении ИП Щербининой Е. И. был составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ, после этого суд постановил запретить деятельность ясли-центра на 15 суток. На сегодняшний день все выявленные нарушения полностью устранены, ясли-центр «Умачка» снова принимает детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Российские регионы определились с размером курортного сбора
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года Дисциплинарный комитет IIHF ранее рассмотрел «дело Зарипова» и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь