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11:48 (мск), источник: Newslab.ru

За комментарий в соцсети молодой красноярец может лишиться свободы

Молодого человека заподозрили в оправдании терроризма.

26-летний житель Красноярска попал под уголовное преследование за публичное оправдание терроризма, сообщили в ГСУ СК по краю. Теперь парню грозит штраф в размере от 300 тыс. до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

По данным следователей, преступление он совершил посредством интернета.

«18 апреля и 1 июня 2017 года подозреваемый, используя мобильный телефон, прокомментировал в одной из популярных социальных сетей две видеозаписи религиозного содержания, тем самым оправдывая терроризм и призывая к террористической деятельности», — пояснили в управлении.

Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 продолжается.

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