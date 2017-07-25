Житель Хабаровска превращает стены своего подъезда в картины

«Сначала я побелил стены, купил краску, потом нанес эскиз и начал красить. Идея родилась спонтанно, я даже не думал, что перенесу ее в подъезд. А потом подумал: “Почему бы и нет?”. Почему медузы? Образ — нечто среднее между глубинами океана и космосом. Они живые, они дышат. Может, это чьи-то души. Соседи, увидев рисунки, стали здороваться. Даже те, которых я не знаю. Дети “залипают”, когда я рисую», — рассказал художник.