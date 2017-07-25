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11:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровска превращает стены своего подъезда в картины

На лестничной клетке появились синие медузы.

Источник: Губерния онлайн

Хабаровский художник Константин Бездудный решил украсить свой подъезд. В свободное от работы время он разрисовывает стены на восьмом этаже, рядом с собственной квартирой, сообщает портал «Губерния».

Константин рисует в подъезде типовой многоэтажки на улице Краснореченской.

«Сначала я побелил стены, купил краску, потом нанес эскиз и начал красить. Идея родилась спонтанно, я даже не думал, что перенесу ее в подъезд. А потом подумал: “Почему бы и нет?”. Почему медузы? Образ — нечто среднее между глубинами океана и космосом. Они живые, они дышат. Может, это чьи-то души. Соседи, увидев рисунки, стали здороваться. Даже те, которых я не знаю. Дети “залипают”, когда я рисую», — рассказал художник.

В завершенное полотно лестничная клетка превратится через месяц. Если соседи будут не против, Константин украсит рисунками и другие этажи.

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