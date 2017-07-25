Одну из главных улиц Владивостока «разобрали», чтобы вскоре собрать
Одну из главных улиц Владивостока «разобрали», чтобы вскоре собрать.
Одну из главных улиц Владивостока «разобрали», чтобы вскоре собрать.
Ремонтные работы на улице Верхнепортовой ведутся в круглосуточном режиме, сообщает ИА «Дейта.ру».
Рабочие устанавливают бортовой камень, ночью ведут фрезерование дорожного покрытия и ремонт системы ливневой канализации. Весь этот комплекс работ выполняется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» — сообщает администрация Владивостока.
Сейчас рабочие обустраивают пешеходную зону, устанавливают бордюры. Как отметили в компании ООО «Автобан-ДВ», являющейся подрядчиком на данном объекте, бортовой камень, устанавливаемый на улице Верхнепортовой, — бетонный, он изготавливается методом вибропрессования. Технические и эксплуатационные характеристики такого бордюра гораздо выше, чем у литого. В ближайшее время на Верхнепортовой начнётся укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Михаил Грач.