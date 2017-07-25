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12:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Одну из главных улиц Владивостока «разобрали», чтобы вскоре собрать

Одну из главных улиц Владивостока «разобрали», чтобы вскоре собрать.

Источник: РИА "Новости"

Ремонтные работы на улице Верхнепортовой ведутся в круглосуточном режиме, сообщает ИА «Дейта.ру».

Рабочие устанавливают бортовой камень, ночью ведут фрезерование дорожного покрытия и ремонт системы ливневой канализации. Весь этот комплекс работ выполняется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» — сообщает администрация Владивостока.

Сейчас рабочие обустраивают пешеходную зону, устанавливают бордюры. Как отметили в компании ООО «Автобан-ДВ», являющейся подрядчиком на данном объекте, бортовой камень, устанавливаемый на улице Верхнепортовой, — бетонный, он изготавливается методом вибропрессования. Технические и эксплуатационные характеристики такого бордюра гораздо выше, чем у литого. В ближайшее время на Верхнепортовой начнётся укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Михаил Грач.

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