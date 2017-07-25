Медведь пытался ограбить пасеку в Кыштовском районе

Источник: VN.ru

Установленные на пасеке камеры зафиксировали, как медведь пытается добраться до ульев. Железные решетки, установленные предусмотрительным пчеловодом, спасли от разорения пчелосемьи.

Активность животного мира все чаще доставляет неудобства жителям района. Волки нападают на скот в отдаленных селах, бобры валят деревья в лесные реки, что приводят не только к заболачиванию обширных участков, но и усиливает весеннее половодье.

Однако животные постепенно подходят и все ближе к райцентру. Объектами их внимания становятся пасеки кыштовских пчеловодов.

В прошлом году одна из пасек была разгромлена медведями в поисках меда. Исходя из этого, пчеловоды ставят ульи в железные клетки, оснащая их камерами видеонаблюдения.

Недавно один из пчеловодов, просматривая камеры, увидел как к клетке подошла медведица (в кустах, судя по фото, находился и медвежонок). Хозяин пасеки вместе с сыном немедленно помчались в лес, надеясь остановить разгром. Но медведя уже не было.

Появлению медведей, по мнению бывалых охотников, способствует и характер растительности (поля густо заросли березняком, непригодным для дров, а для скрытного обитания — идеальным), плюс, образующиеся у деревень свалки с пищевыми отходами (по осени многие выбрасывают в лес внутренности свиней).

Напомним, ранее VN.ru предупреждал грибников о возможной встрече с медведем. Дикого зверя заметили очевидцы на Северном объезде в Новосибирске. По словам специалистов, зверь пришел к мегаполису со стороны Колывани.