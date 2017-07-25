На День города в Омске устроят авиашоу
Удивлять омичей трюками в воздухе прилетят легкомоторные самолёты из Питера.
Удивлять омичей трюками в воздухе прилетят легкомоторные самолёты из Питера.
В праздничную программу Дня города в этом году войдёт авиашоу. Об этом только что сообщил на
Как передаёт корреспондент Om1.ru, в Омск прилетит не тяжёлая техника, а легкомоторные самолёты из Питера. Они будут курсировать от Ленинградского моста до моста имени 60 лет Победы.
Авиашоу начнётся в 11:00. Напомним, что День города в этом году будут отмечать 5 августа.