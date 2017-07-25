На День города в Омске устроят авиашоу

В праздничную программу Дня города в этом году войдёт авиашоу. Об этом только что сообщил на пресс-конференции директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак.

Как передаёт корреспондент Om1.ru, в Омск прилетит не тяжёлая техника, а легкомоторные самолёты из Питера. Они будут курсировать от Ленинградского моста до моста имени 60 лет Победы.