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12:08 (мск), источник: Om1.ru

На День города в Омске устроят авиашоу

Удивлять омичей трюками в воздухе прилетят легкомоторные самолёты из Питера.

В праздничную программу Дня города в этом году войдёт авиашоу. Об этом только что сообщил на пресс-конференции директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак.

Как передаёт корреспондент Om1.ru, в Омск прилетит не тяжёлая техника, а легкомоторные самолёты из Питера. Они будут курсировать от Ленинградского моста до моста имени 60 лет Победы.

Авиашоу начнётся в 11:00. Напомним, что День города в этом году будут отмечать 5 августа.

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