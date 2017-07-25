Руководитель Госинспекции труда в РТ проведет в Казани прием граждан
Задать вопросы можно будет 26 июля в приемной Президента РФ в РТ.
Задать вопросы можно будет 26 июля в приемной Президента РФ в РТ.
(Город Казань KZN.RU, 25 июля). 26 июля в Казани прием граждан проведет руководитель Госинспекции труда в РТ — главный государственный инспектор труда в РТ Евгений Костюшин.
С вопросами можно будет обратиться с 10.00 до 12.00 в приемную Президента РФ в РТ по адресу: ул. Кремлевская, 12/20.
Запись на прием осуществляется по телефону: (843) 221−80−36, сообщили в аппарате Главного федерального инспектора по РТ.