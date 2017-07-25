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12:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Руководитель Госинспекции труда в РТ проведет в Казани прием граждан

Задать вопросы можно будет 26 июля в приемной Президента РФ в РТ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). 26 июля в Казани прием граждан проведет руководитель Госинспекции труда в РТ — главный государственный инспектор труда в РТ Евгений Костюшин.

С вопросами можно будет обратиться с 10.00 до 12.00 в приемную Президента РФ в РТ по адресу: ул. Кремлевская, 12/20.

Запись на прием осуществляется по телефону: (843) 221−80−36, сообщили в аппарате Главного федерального инспектора по РТ.

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