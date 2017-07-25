Более 140 тыс. человек четверть часа оставались без света в Крыму из-за энергосбоя
25 июля.
25 июля.
Инцидент произошел накануне вечером, но энергетики рассказали о нем только во вторник утром.
«24 июля
Без света остались потребители Ленинского и Кировского районов, Феодосии и Керчи. Объем отключений составил 77 МВт.
«В 18:20, после включения ВЛ 220 кВ “Тамань — Славянская” в работу и поступления команды диспетчера “Крымэнерго” в полном объеме восстановило энергоснабжение», — отмечается в сообщении.
«Крымэнерго» — крупнейшая энергетическая компания Крыма — создана в апреле 2014 года. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала «Крымэнерго» находятся в собственности Минтопэнерго республики.
Предприятие обеспечивает электроэнергией около 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юридических лиц.
В республике Крым проживают 1,9 млн человек.