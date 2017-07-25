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12:16 (мск), источник: Интерфакс

Более 140 тыс. человек четверть часа оставались без света в Крыму из-за энергосбоя

25 июля. Interfax-Russia.ru — Кратковременное отключение света зафиксировано в Крыму, 142 тысячи жителей востока полуострова оставались без электричества, сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго».

Инцидент произошел накануне вечером, но энергетики рассказали о нем только во вторник утром.

«24 июля из-за отключения воздушной линии 220 кВ “Тамань — Славянская” произошло кратковременное нарушение электроснабжения в нескольких районах Крыма. В 18:07 мск сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости», — говорится в пресс-релизе.

Без света остались потребители Ленинского и Кировского районов, Феодосии и Керчи. Объем отключений составил 77 МВт.

«В 18:20, после включения ВЛ 220 кВ “Тамань — Славянская” в работу и поступления команды диспетчера “Крымэнерго” в полном объеме восстановило энергоснабжение», — отмечается в сообщении.

«Крымэнерго» — крупнейшая энергетическая компания Крыма — создана в апреле 2014 года. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала «Крымэнерго» находятся в собственности Минтопэнерго республики.

Предприятие обеспечивает электроэнергией около 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юридических лиц.

В республике Крым проживают 1,9 млн человек.

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