Адское пекло ожидается в Краснодарском крае к концу недели

Краснодар, 25 июля, KrasnodarMedia.

Согласно метеопрогнозам конец июля в Краснодарском крае будет исключительно жарким — температура воздуха поднимется до +40°С. В летний зной медики советуют жителям и гостям региона быть особенно осторожными и пить не мене 2-х литров воды, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре особенно жарко и душно будет 27, 28 июля. Легкую передышку — понижение температуры до +30°С обещают незначительные дожди в выходные. Но с началом августа столицу Кубани вновь оккупирует летний зной.

В курортных городах региона в конце июля тоже будет особенно жарко. Воздух нагреется до +35−39°С. Дожди в выходные немного охладят отдыхающих.

В жару, находясь на открытом воздухе, легко получить солнечный ожог или тепловой удар, которые могут потребовать медицинской помощи или даже госпитализации.

Медики рекомендуют в летний зной употреблять не менее 2-х литров воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Также следует сократить употребление алкоголя и никотина.

При отдыхе на море пользуйтесь солнцезащитными кремами, избегайте резкого перепада температур при погружении в холодную воду.