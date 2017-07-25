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12:12 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Адское пекло ожидается в Краснодарском крае к концу недели

Максимально высокую температуру синоптики прогнозируют в пятницу, 28 июля — до 40 градусов выше ноля.

Краснодар, 25 июля, KrasnodarMedia.

Согласно метеопрогнозам конец июля в Краснодарском крае будет исключительно жарким — температура воздуха поднимется до +40°С. В летний зной медики советуют жителям и гостям региона быть особенно осторожными и пить не мене 2-х литров воды, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре особенно жарко и душно будет 27, 28 июля. Легкую передышку — понижение температуры до +30°С обещают незначительные дожди в выходные. Но с началом августа столицу Кубани вновь оккупирует летний зной.

В курортных городах региона в конце июля тоже будет особенно жарко. Воздух нагреется до +35−39°С. Дожди в выходные немного охладят отдыхающих.

В жару, находясь на открытом воздухе, легко получить солнечный ожог или тепловой удар, которые могут потребовать медицинской помощи или даже госпитализации.

Медики рекомендуют в летний зной употреблять не менее 2-х литров воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Также следует сократить употребление алкоголя и никотина.

При отдыхе на море пользуйтесь солнцезащитными кремами, избегайте резкого перепада температур при погружении в холодную воду.

В случае признаков теплового или солнечного удара — приливах крови к голове, пульсации, сердцебиении, дрожжи в конечностях, обмороках — как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.

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