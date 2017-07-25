На участке трассы «Калининград-Мамоново» временно закрывается движение
Движение закрывается для проведения ремонтных работ.
Движение закрывается для проведения ремонтных работ.
Временно закрывается движение автотранспорта на участке трассы «Калининград-Мамоново». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
На 26,7 километре автодороги «Калининград — Мамоново» (в г. Ладушкин) для проведения ремонтных работ закрывается железнодорожный переезд с 12 часов дня 31 июля до 00:00 1 августа и с 12 часов дня 2 августа до 00:00 3 августа.