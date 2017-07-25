Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: В Киеве сказали о потерях ВСУ после "адской" ночи в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
25Юбилей Харрисона Форда
12:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» пройдёт в Нижегородской области с 29 июля по 1 августа

30 июля в 19:00 на Соборной площади города Арзамаса состоится открытый гала-концерт.

Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола» пройдёт в Нижегородской области с 29 июля по 1 августа.

Как сообщает туристический портал Нижегородской области, 25 июля завершился заочный этап VIII Международного конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола».

В нём участвовали авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания.

30 июля в 19:00 на Соборной площади города Арзамаса состоится открытый гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля, а также награждение победителей.

Кроме того, для всех желающих предусмотрена экскурсионная программа с посещением Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, благотворительные концерты, конференции, семинары и различные мастер-классы.

Фестиваль приурочен ко Дню крещения Руси, празднованию обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 150-летию со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Сергия Страгородского.

Напомним, 29—30 июля в Ворсме Нижегородской области пройдёт фестиваль с воссозданной атмосферой древней Руси «Русская Тоскания».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь