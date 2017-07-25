Фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» пройдёт в Нижегородской области с 29 июля по 1 августа
30 июля в 19:00 на Соборной площади города Арзамаса состоится открытый
30 июля в 19:00 на Соборной площади города Арзамаса состоится открытый
Международный
Как сообщает туристический портал Нижегородской области, 25 июля завершился заочный этап VIII Международного конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола».
В нём участвовали
30 июля в 19:00 на Соборной площади города Арзамаса состоится открытый
Кроме того, для всех желающих предусмотрена экскурсионная программа с посещением
Фестиваль приурочен ко Дню крещения Руси, празднованию обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 150-летию со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Сергия Страгородского.
Напомним,