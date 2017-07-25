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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности объявлен 26 июля из-за гроз и шквалистого ветра

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 июля из-за гроз и шквалистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем по востоку республики в отдельных районах ожидается град. Ночью и утром местами будет туман.

Ветер будет южный 4−9 м/с, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление порывами до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14−20 градусов тепла. Днем будет от 21 градуса тепла по западу, до плюс 31 по востоку страны.

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