Оранжевый уровень опасности объявлен 26 июля из-за гроз и шквалистого ветра

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем по востоку республики в отдельных районах ожидается град. Ночью и утром местами будет туман.

Ветер будет южный 4−9 м/с, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление порывами до 15−20 м/с.