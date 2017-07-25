Огромные пробки на таможнях из-за сезона отпусков
В сезон отпусков все больше молдаван решают отправиться на отдых заграницу. К сожалению, серьезным препятствием на пути к долгожданному отпуску, все чаще становятся многочасовые пробки.
В сезон отпусков все больше молдаван решают отправиться на отдых заграницу. К сожалению, серьезным препятствием на пути к долгожданному отпуску, все чаще становятся многочасовые пробки.
Согласно приложению Пограничной полиции Traffic Online, на КПП Крива Мамалыга в направлении выезда из Молдовы водители вынуждены ждать по три часа.
На таможне Отачь
За последние 24 часа, границу пересекли 69526 человек, из которых 31606 выезжают из Молдовы.