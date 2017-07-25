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12:04 (мск), источник: Actualitati.md

Огромные пробки на таможнях из-за сезона отпусков

В сезон отпусков все больше молдаван решают отправиться на отдых заграницу. К сожалению, серьезным препятствием на пути к долгожданному отпуску, все чаще становятся многочасовые пробки.

Источник: Actualitati.md

Согласно приложению Пограничной полиции Traffic Online, на КПП Крива Мамалыга в направлении выезда из Молдовы водители вынуждены ждать по три часа.

На таможне Отачь Могилев-Подольск время ожидания составляет 55 минут, а в пункте Леушены Албица на выезде из страны водители вынуждены ждать по 35 минут.

За последние 24 часа, границу пересекли 69526 человек, из которых 31606 выезжают из Молдовы.

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