Мединский назвал роман Пушкина «Дубровский» блокбастером

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Роман А. С. Пушкина «Дубровский» можно считать блокбастером, а «Капитанскую дочку» — увлекательным историческим приключением, и задача учителей — увлечь молодежь классической литературой. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопросы журналистов после подписания плана мероприятий в рамках нового проекта по популяризации отечественной классики «Пушкинский союз».

Ребенок увидит, что “Капитанская дочка” — это увлекательнейшее историческое приключение, а “Дубровский” — блокбастер. Сложно найти для молодого человека, что-то более близкое и понятное по настроению, по форме и стилю изложения, чем “Герой нашего времени”. Просто объясните ребенку это, и потом не оторвете от книжки. Владимир Мединский Министр культуры РФ

Министр культуры отметил, что сегодня молодежь мало читает. «Студенты лучших мировых вузов не могут запомнить текст больше трех страниц, потому что отсутствие привычки к чтению меняет систему ума. Это колоссальная проблема. Получается, что за развитием современных технологий интеллектуально поколение деградирует», — отметил он.

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По его словам, задача учреждений культуры и образования, а также общественных организаций — сделать так, чтобы классика была для них интересной. Для этого он предложил синхронизировать курс школьной литературы с курсом истории.

«Понятно, что нужно изучать «Войну и мир» не саму по себе, а вместе с историей 1812 года. А «Севастопольские рассказы» вместе Крымской войной. Это большая системная программная задача, которую мы будем стараться решать совместно с Министерством образования и с общественными организациями, входящими в «Пушкинский союз», — сказал Мединский.

О проекте «Пушкинский союз»

Официальный старт проекта «Пушкинский союз» был дан в рамках Дня славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года. Во вторник Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий в рамках нового проекта.