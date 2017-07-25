Мединский назвал роман Пушкина «Дубровский» блокбастером
Министр культуры Владимир Мединский предложил синхронизировать курсы школьной литературы и истории.
Министр культуры Владимир Мединский предложил синхронизировать курсы школьной литературы и истории.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Роман А. С. Пушкина «Дубровский» можно считать блокбастером, а «Капитанскую дочку» — увлекательным историческим приключением, и задача учителей — увлечь молодежь классической литературой. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопросы журналистов после подписания плана мероприятий в рамках нового проекта по популяризации отечественной классики «Пушкинский союз».
Ребенок увидит, что “Капитанская дочка” — это увлекательнейшее историческое приключение, а “Дубровский” — блокбастер. Сложно найти для молодого человека, что-то более близкое и понятное по настроению, по форме и стилю изложения, чем “Герой нашего времени”. Просто объясните ребенку это, и потом не оторвете от книжки.
Министр культуры отметил, что сегодня молодежь мало читает. «Студенты лучших мировых вузов не могут запомнить текст больше трех страниц, потому что отсутствие привычки к чтению меняет систему ума. Это колоссальная проблема. Получается, что за развитием современных технологий интеллектуально поколение деградирует», — отметил он.
По его словам, задача учреждений культуры и образования, а также общественных организаций — сделать так, чтобы классика была для них интересной. Для этого он предложил синхронизировать курс школьной литературы с курсом истории.
«Понятно, что нужно изучать «Войну и мир» не саму по себе, а вместе с историей 1812 года. А «Севастопольские рассказы» вместе Крымской войной. Это большая системная программная задача, которую мы будем стараться решать совместно с Министерством образования и с общественными организациями, входящими в «Пушкинский союз», — сказал Мединский.
О проекте «Пушкинский союз»
Официальный старт проекта «Пушкинский союз» был дан в рамках Дня славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года. Во вторник Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий в рамках нового проекта.
Одна из его основных целей «Пушкинского союза» — вернуть молодому поколению интерес к культурному наследию России.
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