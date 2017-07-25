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13:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пешеходная зона на улице Среднемосковская в Воронеже появится 21 августа

Участок в 100 м избавят от машин для безопасности.

Источник: AP 2017

Участок улицы Среднемосковская (проезд от улицы Среднемосковская в направлении дворца спорта «Юбилейный») станет пешеходным. Дорожные знаки «Пешеходная дорожка» установят к 21 августа, сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 25 июля.

Пешеходную зону проложат вдоль домов № 70 и № 70а. Соответствующее решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения.

На участке протяженностью менее 100 м нет примыкания к дорогам и потока машин, сообщили сотрудники управления дорожного хозяйства в ответ на запрос комиссии. Члены комиссии единогласно проголосовали за придание участку нового статуса.

Первая в Воронеже официальная пешеходная зона появилась на улице Карла Маркса. В 2015 году отрезок улицы обозначили соответствующими знаками.

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