Пешеходная зона на улице Среднемосковская в Воронеже появится 21 августа
Участок в 100 м избавят от машин для безопасности.
Участок в 100 м избавят от машин для безопасности.
Участок улицы Среднемосковская (проезд от улицы Среднемосковская в направлении дворца спорта «Юбилейный») станет пешеходным. Дорожные знаки «Пешеходная дорожка» установят к 21 августа, сообщила
Пешеходную зону проложат вдоль домов № 70 и № 70а. Соответствующее решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения.
На участке протяженностью менее 100 м нет примыкания к дорогам и потока машин, сообщили сотрудники управления дорожного хозяйства в ответ на запрос комиссии. Члены комиссии единогласно проголосовали за придание участку нового статуса.
Первая в Воронеже официальная пешеходная зона появилась на улице Карла Маркса. В 2015 году отрезок улицы обозначили соответствующими знаками.