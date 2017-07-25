Кратковременные дожди и грозы ждут нижегородцев на этой неделе

В столице Приволжья днем ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до +22 градусов, ночью до +13. Завтра столбики термометров поднимутся до +25. Температура продолжит расти, и в выходные нас ждет жаркая, солнечная погода до +30 градусов. При этом жителям Нижнего Новгорода не стоит забывать о возможных кратковременных дождях и грозах.