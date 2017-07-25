Пропавший 4 дня назад подросток найден живым в Новосибирске
16-летний школьник найден живым, сообщает поисковый отряд «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
16-летний школьник найден живым, сообщает поисковый отряд «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
Пропавший 4 дня назад подросток найден живым в Новосибирске, сообщает поисковый отряд «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
«Мальчик обиделся на родителей и ушел из дома. По крайней мере, так он пишет в объяснительной. Появилась оперативная информация, локализовали квадрат. Его нашли у друга, все это время он находился там. Туда нагрянула полиция, и мальчика забрали. Сейчас ребенок написал объяснительную, и, скорее всего, уже находится дома», — рассказ «Вестям» руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Напомним, 21 июля Григорий Пацюк ушел из дома по ул. Арбузова в Академгородке. Поиски мальчика проходили 4 дня.
«Пацюк Григорий найден, жив! Спасибо всем кто помогал в поиске пропавшего», — написали в группе поискового отряда в соцсети «Вконтакте».