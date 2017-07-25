Пропавший 4 дня назад подросток найден живым в Новосибирске

«Мальчик обиделся на родителей и ушел из дома. По крайней мере, так он пишет в объяснительной. Появилась оперативная информация, локализовали квадрат. Его нашли у друга, все это время он находился там. Туда нагрянула полиция, и мальчика забрали. Сейчас ребенок написал объяснительную, и, скорее всего, уже находится дома», — рассказ «Вестям» руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.