Сезон охоты с собаками открыт в Нижегородской области
Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой разрешена с участием не более трех охотников.
Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой разрешена с участием не более трех охотников.
Сезон охоты с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими птицами открыт в Нижегородской области. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.
По данным ведомства, охота будет проводиться: на
Охота открывается на:
Как отметили в региональном госохотнадзоре, в Нижегородской области охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой разрешена с участием не более трех охотников.
Запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области: белую куропатку, клинтуха, куликов (большого кроншнепа, турухтана, мородунки, фифи,
В ведомстве напомнили, что в случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет лишен права охоты на срок от одного до трех лет, а в случае незаконной добычи птицы — выплатить возмещение вреда, причиненного окружающей среде.
Ранее сообщалось, что, по данным комитета госохотнадзора Нижегородской области, в регионе в 2017 году по сравнению с прошлым годом увеличилась численность глухарей, тетеревов и рябчиков.
Напомним также, что, по данным комитета, результаты мониторинга численности основных видов охотничьих животных в области показали, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом численность лосей увеличилась на 1 449 особей, косуль — на 114, медведей — на 17, рысей — на 22, барсуков — на 68 особей.