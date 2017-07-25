Сезон охоты с собаками открыт в Нижегородской области

Сезон охоты с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими птицами открыт в Нижегородской области. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

По данным ведомства, охота будет проводиться: на болотно-луговую дичь — с 25 июля по 15 ноября 2017 года; на полевую и степную дичь — с 5 августа по 15 ноября 2017 года; на боровую дичь — с 5 августа по 31 декабря 2017 года.

Охота открывается на: болотно-луговую дичь (дупеля, бекасы, гаршнеп, травник, чибис, улиты, веретенники, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш), боровую (глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный, рябчик, вальдшнеп), степную и полевую (серая куропатка, перепела, голуби и горлицы).

Как отметили в региональном госохотнадзоре, в Нижегородской области охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой разрешена с участием не более трех охотников.

Запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области: белую куропатку, клинтуха, куликов (большого кроншнепа, турухтана, мородунки, фифи, кулика-сороки, поручейника, пастушка, погоныша малого, погоныша-крошки).

В ведомстве напомнили, что в случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет лишен права охоты на срок от одного до трех лет, а в случае незаконной добычи птицы — выплатить возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

Ранее сообщалось, что, по данным комитета госохотнадзора Нижегородской области, в регионе в 2017 году по сравнению с прошлым годом увеличилась численность глухарей, тетеревов и рябчиков.