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13:15 (мск), источник: Интерфакс

Канадский суд признал отца 145 детей виновным в многоженстве

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Суд Британской Колумбии (Канада) признал 61-летнего Уинстона Блэкмора виновным в многоженстве сообщает Yahoo News.

Источник: Reuters

Согласно материалам дела, у него 24 жены и 145 детей. Также виновным в многоженстве признали его бывшего шурина, у которого пять жен.

По местным законам, мужчинам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Блэкмор и его родственник являются бывшими епископами мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Они оба живут в Британской Колумбии в общине мормонов, к которой принадлежат около 1500 человек. Община живет уединенно и практически во всем обеспечивает себя сама.

Блэкмор в течение 25 лет взял в жены 24 женщин. Он заявил, что делал то, что велел ему Бог.
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Судья подчеркнула, что ее решение не касается религиозных взглядов подсудимых, а только вопроса полигамии. Все браки были заключены согласно мормонской традиции.

Прокуроры пытались засудить Блэкмора еще 20 лет назад, но тогда ход делу так и не был дан, так как возникли опасения, что разбирательство может быть расценено как религиозное преследование. Однако в 2011 году верховный суд Британской Колумбии постановил, что последствия многоженства являются ограничением для свободы вероисповедания.

Как отмечается, основная ветвь мормонской церкви отказалась от многоженства.

Комментарии
1
Alex Heavy
а бог не велел ему всем детям платить алименты?
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