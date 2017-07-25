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14:01 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Стройка по ночам в Афонине прекратилась

Жители нескольких домов деревни Афонино Кстовского района сегодня наконец смогли выспаться.

Это первая тихая и спокойная ночь после нескольких месяцев круглосуточной стройки под их окнами. В борьбе с застройщиком жители уже перепробовали все способы: писали жалобы в местную администрацию, в Ростехнадзор, прокуратуру, полицию. Но никакого результата не было. При этом открыто, на глазах у всех нарушался закон о тишине.

Работы прекратились только после выхода сюжета в эфире программы «Вести-Приволжье». Как пояснил независимый юрист, в данном случае имеет место бездействие контролирующих органов. Журналисты ГТРК «Нижний Новгород» будут следить за ситуацией.

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