Стройка по ночам в Афонине прекратилась

Это первая тихая и спокойная ночь после нескольких месяцев круглосуточной стройки под их окнами. В борьбе с застройщиком жители уже перепробовали все способы: писали жалобы в местную администрацию, в Ростехнадзор, прокуратуру, полицию. Но никакого результата не было. При этом открыто, на глазах у всех нарушался закон о тишине.



Работы прекратились только после выхода сюжета в эфире программы «Вести-Приволжье». Как пояснил независимый юрист, в данном случае имеет место бездействие контролирующих органов. Журналисты ГТРК «Нижний Новгород» будут следить за ситуацией.

