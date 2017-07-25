Виталий Мутко посетил в Волгограде стройплощадку музея «Россия. Моя история»

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Проект музея, помимо самого выставочного комплекса, предусматривает устройство наружного декоративного освещения, фонтанов, пешеходных и велосипедных дорожек, малых архитектурных форм. Особое внимание в нем отводится ландшафтному дизайну: для устройства газонов, цветников, высадки декоративных кустарников и деревьев предусмотрена система полива.

Андрей Бочаров, сопровождающий вице-премьера России, проинформировал его, что до конца года намечено спланировать благоустройство до Астраханского моста, проектируется двухполосная дорога на протяжении всей поймы, которая вместе с нулевой продольной, строительство которой уже близко к завершению, повысит транспортную доступность в Волгограда в несколько раз и соединит исторический центр города с другими районами.

Близкое к завершению строительство четырёхполосной Нулевой продольной даёт ряд преимуществ. Немаловажно, что на правом берегу Волги в Центральном районе наконец-то появится аккредитованный пляж.

Виталий Мутко отметил результативность комплексного подхода по решению задач подготовки города к предстоящим масштабным мероприятиям.

Что касается готовности объекта, то строительство находится на завершающем этапе. Работы идут в графике. До 15 августа помещения должны быть готовы под экспозицию. В сентябре будет готов художественный фасад. По идее главного архитектора проекта — выпускника волгоградского горхоза Константина Ракова, в фасаде, смонтированном из слоистого пластика, будут выполнены прорези в виде стилизованных деревьев. Уникальная технология позволит подсвечивать их и днем, и ночью, создавая несколько необычное и притягательное впечатление.

Новая мультимедийная площадка позволит посетителям в увлекательной и наглядной форме ознакомиться с историей России и родного края. В экспозиции представят 42 исторических периода, скомпонованные в четыре раздела: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — моя история. 1945−2017». В ближайшее время Фонд гуманитарных проектов (г. Москва) займется адаптацией регионального контента для мультимедийного экспонирования. Открытие музея запланировано на ноябрь этого года.