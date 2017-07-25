Тренировочные футбольные базы к ЧМ-2018 засадят санкционной травой из Польши

В Калининграде две тренировочные базы, которые реконструируют к чемпионату мира по футболу 2018 года, планируют покрыть польским газоном. Об этом во вторник, 25 июля, после оперативного совещания журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.

Речь идёт о тренировочных базах на стадионах «Пионер» и «Локомотив». Чиновник отметил, что в России нет подобного рулонного газона, а польский попал под санкции. Делегация Росприроднадзора посетит республику, чтобы дать заключение по качеству травяного настила.

«Всё идёт планово, за исключением газона. Мы ждём от польской стороны “добро”, чтобы наш Росприроднадзор выехал на место и посмотрел качество травы и соответствие российскому законодательству. В России, к сожалению, такого рулонного газона нет. И это не только наша проблема, но и других городов», — отметил Ярошук.

По словам чиновника, у города нет опасений, что два стадиона закончат реконструировать в октябре.

Ранее сообщалось, что газон на футбольном поле строящегося в Калининграде стадиона ЧМ-2018 будут укладывать английские специалисты из компании SIS Pitches. Она обслуживает газоны, на которых выступают мадридский «Реал», «Барселона» и московский «Спартак». Английские специалисты спроектируют, разработают и установят поле в июле.