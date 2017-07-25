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13:43 (мск), источник: Клопс.ru

Тренировочные футбольные базы к ЧМ-2018 засадят санкционной травой из Польши

Речь идёт о тренировочных базах на стадионах «Пионер» и «Локомотив».

В Калининграде две тренировочные базы, которые реконструируют к чемпионату мира по футболу 2018 года, планируют покрыть польским газоном. Об этом во вторник, 25 июля, после оперативного совещания журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.

Речь идёт о тренировочных базах на стадионах «Пионер» и «Локомотив». Чиновник отметил, что в России нет подобного рулонного газона, а польский попал под санкции. Делегация Росприроднадзора посетит республику, чтобы дать заключение по качеству травяного настила.

«Всё идёт планово, за исключением газона. Мы ждём от польской стороны “добро”, чтобы наш Росприроднадзор выехал на место и посмотрел качество травы и соответствие российскому законодательству. В России, к сожалению, такого рулонного газона нет. И это не только наша проблема, но и других городов», — отметил Ярошук.

По словам чиновника, у города нет опасений, что два стадиона закончат реконструировать в октябре.

Ранее сообщалось, что газон на футбольном поле строящегося в Калининграде стадиона ЧМ-2018 будут укладывать английские специалисты из компании SIS Pitches. Она обслуживает газоны, на которых выступают мадридский «Реал», «Барселона» и московский «Спартак». Английские специалисты спроектируют, разработают и установят поле в июле.

Известно, что поле стадиона в Калининграде будет гибридным. На 95% оно будет состоять из натурального дёрна, ещё на 5% — из синтетических волокон. Такое покрытие прослужит дольше, чем натуральная трава. Оно быстрее восстанавливается, потому перерыв между матчами может быть пяти дней. Ранее в сообщении не уточнялось, откуда планировалось взять сам газон.

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