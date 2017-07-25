В центре Кишинева появилось огромное граффити с ребенком

Источник: Actualitati.md

Работа изображает мальчика, который с хитрой улыбкой смотрит на прохожих. Ребенок символизирует молодое и креативное поколение, родившихся после 1991 года. Рядом с ним нарисован отходящий край бетонной стены советских времен, за которым открывается вселенная. Граффити показывает, что за серой и скучной обыденностью может скрываться безграничный и красивый мир, полный возможностей, сообщаетlocals.md.

Работа призвана показать, что настоящее красиво, а люди должны быть оптимистами и верить в будущее.

Граффити выполнено в рамках проекта Street Art for Moldova и внедрен Международной ассоциацией волонтеров в Молдове по инициативе министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ и при поддержке Госдепартамента США.