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13:48 (мск), источник: Actualitati.md

В центре Кишинева появилось огромное граффити с ребенком

В этом году Молдова отметит 26-летие со дня обретения независимости. Это событие предваряет новый стрит-арт проект, появившися в центре Кишинева на здании типографии Universul по улице 31 Августа 1989 года. Граффити называется Автопортрет.

Источник: Actualitati.md

Работа изображает мальчика, который с хитрой улыбкой смотрит на прохожих. Ребенок символизирует молодое и креативное поколение, родившихся после 1991 года. Рядом с ним нарисован отходящий край бетонной стены советских времен, за которым открывается вселенная. Граффити показывает, что за серой и скучной обыденностью может скрываться безграничный и красивый мир, полный возможностей, сообщаетlocals.md.

Работа призвана показать, что настоящее красиво, а люди должны быть оптимистами и верить в будущее.

Граффити выполнено в рамках проекта Street Art for Moldova и внедрен Международной ассоциацией волонтеров в Молдове по инициативе министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ и при поддержке Госдепартамента США.

Автор граффити Дмитрий Потапов. Это не первая его стрит-арт работа в Кишиневе: предыдущие работы художника LasaJelea и Гулливер на стене стадиона Динамо.

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