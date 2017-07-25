Июль в Перми стал самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений
А в воскресенье прошел самый сильный дождь за последние 50 лет.
А в воскресенье прошел самый сильный дождь за последние 50 лет.
В Перми установлено сразу два рекорда по количеству осадков: выпал суточный максимум за последние 50 лет, с учетом чего был побит рекорд 1924 года по общему количеству осадков с начала месяца. По данным
В Мотовилихинском районе Перми в районе площади Восстания на проезжую часть сошел «грязевой поток», перекрыв часть дороги.
Синоптики уже окрестили июль 2017 г. уже самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений.