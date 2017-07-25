Июль в Перми стал самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений

В Перми установлено сразу два рекорда по количеству осадков: выпал суточный максимум за последние 50 лет, с учетом чего был побит рекорд 1924 года по общему количеству осадков с начала месяца. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, 22 июля 2017 года в Перми на городской метеостанции, расположенной в микрорайоне Архиерейка, выпало 61 мм осадков, что составляет более 80% от месячной нормы. Сильнее всего затопило: шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, улицу Мира.