Погода в Уфе 26 июля: и солнечно, и дождливо
Синоптики опубликовали неоднозначный прогноз на середину недели.
Синоптики опубликовали неоднозначный прогноз на середину недели.
Солнышко в Башкирии то выглянет, то снова скроется за серыми тучами, которые тут же обернуться дождем. Именно такую погоду прогнозируют синоптики на среду, 26 июля.
— Местами небольшие кратковременные дожди, днем по северу до умеренных, грозы. Ветер западный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 10−15 градусов, днем 21−26 градусов, — рассказали сотрудники Башгидрометцентра.
Уфа от общей картины в регионе сильно не отстает. Ночью в столице Башкирии без осадков, столбики термометров опустятся до +16 градусов. Днем потеплеет до +22 градусов, однако поднимется ветер, а с неба пойдет дожди, который продолжится до вечера. Так что уфимцам стоит прихватить с собой зонты или дождевики.