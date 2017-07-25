Погода в Уфе 26 июля: и солнечно, и дождливо

Солнышко в Башкирии то выглянет, то снова скроется за серыми тучами, которые тут же обернуться дождем. Именно такую погоду прогнозируют синоптики на среду, 26 июля.

Уфа от общей картины в регионе сильно не отстает. Ночью в столице Башкирии без осадков, столбики термометров опустятся до +16 градусов. Днем потеплеет до +22 градусов, однако поднимется ветер, а с неба пойдет дожди, который продолжится до вечера. Так что уфимцам стоит прихватить с собой зонты или дождевики.