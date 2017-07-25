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14:05 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

26 июля «Культурная среда» пройдет возле театра кукол «Экият»

Гостей ожидают викторины, конкурсы, занятия по танцевальной терапии «Рио Абьерто» и просмотр «Кавказской пленницы».

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). Каждую среду, начиная с 26 июля и до конца лета, в сквере около Татарского государственного театра кукол «Экият» для казанцев и гостей города будут проходить мероприятия проекта «Культурная среда» и фестиваля «Цветочная Казань».

Программа мероприятий на 26 июля:
17.00−18.00 (центральная сцена) — концертная программа «День шахмат». Жителей и гостей города ожидают веселые песни, танцы, интеллектуальная викторина, загадки, конкурсы, интерактивные игры. Для всех посетителей будет организован турнир по шахматам, в котором смогут принять участие все желающие.

17.00−18.00 (территории перед театром кукол «Экият») — презентация танцевальной терапии «Рио Абьерто», которая проходит в рамкам социального проекта «Жизнелюб». Это оздоровительная практика «Движение Рио Абьерто» (в переводе с испанского «Открытая река»). Приглашаются все желающие без ограничений по возрасту и физической подготовки.

18.00−19.00 — Радиф Кашапов (Yummy music). «Современная живая татарская музыка». Диджей-сет.

20.00−21.00 — конкурсы и розыгрыши с подарками от ведущих «Ретро FM Казань».

21.00−22.30 — в рамках проекта «Кинолето» показ кинофильма «Кавказская пленница».

В рамках мероприятия будет организован «Hand Made Market», где будет представлены обереговые куклы, картины из объемной выставки и украшения из фоамирана, вязаные изделия. Все желающие смогут посетить мастер-классы по вязанию крючком и изготовлению кукол.

Вход на все мероприятия свободный, сообщает Управление культуры города.

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26 июля «Культурная среда» пройдет возле театра кукол «Экият»
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