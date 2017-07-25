Ярошук пообещал больше не укладывать в Калининграде плитку серого цвета

В Калининграде власти планируют отказаться на будущий год от укладки плитки серого цвета. Об этом во вторник, 25 июля, после оперативного совещания журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

По мнению чиновника, дорожное покрытие должно быть разноцветным, чтобы улучшать настроение калининградцам.

«Договорились с коллегами, что на следующий год при формировании адреса тех тротуаров, которые войдут в программу ремонта, не будет серой плитки. Будем укладывать жёлтую, светлую или разноцветную, как сейчас на Гвардейском проспекте или у Музея янтаря», — отметил Ярошук.

Глава города подчеркнул, что в Калининграде погода и фасады зданий не особо радуют горожан, поэтому разноцветная плитка должна улучшать настроение.

Отметим, в Калининграде возле Музея янтаря кладут польскую плитку особой толщины и износостойкости, которая будет менять свой цвет в зависимости от погоды. Такая плитка очень дорогая и качественная, толщина её — восемь сантиметров. Марка её — М-400, износостойкая то есть.