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14:32 (мск), источник: Индикатор

Рыба-аферист 130 лет скрывалась от людей

Ученые впервые за 130 лет обнаружили новую разновидность рыбы-луны.

Источник: Marianne Nyegaard/Murdoch University

Ее английское название — Hoodwinker — в переводе с английского означает «аферист, жулик». Латинское наименование рыбы — Mola tecta. О находке сообщается в Zoological Journal of the Linnean Society.

Необычную рыбу видели в холодных водах Новой Зеландии, южной части Чили, Южной Африки и юго-восточного побережья Австралии. По словам авторов исследования, морского обитателя не могли отнести ни к какому виду около трехсот лет, поэтому ученые назвали рыбу Mola tecta, что в переводе с латинского означает «скрытый».

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Вес одной особи может достигать двух тонн, длина — до трех метров, рыбы этого вида предпочитают жить в одиночестве в труднодоступных районах океана. Лишь иногда они всплывают на поверхность, чтобы погреться.

Таксономическая история рыбы-луны также усложнила задачу поиска новых видов: ранние исследователи относили любую рыбу-луну к виду Mola mola. Последнее открытие нового вида произошло 130 лет назад — тогда ученые нашли рыбу-луну Mola ramsayi.

Исследователи обратили внимание, что образцы кожи рыбы-луны, оставшейся после промысла, генетически различаются между собой. Они начали поиски, но в течение четырех лет успеха не достигли. Несмотря на то, что иногда рыба-луна попадает в рыболовные сети, рыбак не всегда может вытащить ее из-за больших размеров.

Кроме образцов кожи у ученых были фотографии рыб, сделанные рыбаками, и снимки в интернете, которые позволили исследователям найти уникальные физические особенности — у Mola tecta есть кусок кожи, соединяющий передний и задний плавники.

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