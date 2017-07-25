Рыба-аферист 130 лет скрывалась от людей

Источник: Marianne Nyegaard/Murdoch University

Ее английское название — Hoodwinker — в переводе с английского означает «аферист, жулик». Латинское наименование рыбы — Mola tecta. О находке сообщается в Zoological Journal of the Linnean Society.

Необычную рыбу видели в холодных водах Новой Зеландии, южной части Чили, Южной Африки и юго-восточного побережья Австралии. По словам авторов исследования, морского обитателя не могли отнести ни к какому виду около трехсот лет, поэтому ученые назвали рыбу Mola tecta, что в переводе с латинского означает «скрытый».

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Вес одной особи может достигать двух тонн, длина — до трех метров, рыбы этого вида предпочитают жить в одиночестве в труднодоступных районах океана. Лишь иногда они всплывают на поверхность, чтобы погреться.

Таксономическая история рыбы-луны также усложнила задачу поиска новых видов: ранние исследователи относили любую рыбу-луну к виду Mola mola. Последнее открытие нового вида произошло 130 лет назад — тогда ученые нашли рыбу-луну Mola ramsayi.

Исследователи обратили внимание, что образцы кожи рыбы-луны, оставшейся после промысла, генетически различаются между собой. Они начали поиски, но в течение четырех лет успеха не достигли. Несмотря на то, что иногда рыба-луна попадает в рыболовные сети, рыбак не всегда может вытащить ее из-за больших размеров.