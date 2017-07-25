Рыба-аферист 130 лет скрывалась от людей
Ученые впервые за 130 лет обнаружили новую разновидность
Ученые впервые за 130 лет обнаружили новую разновидность
Ее английское название — Hoodwinker — в переводе с английского означает «аферист, жулик». Латинское наименование рыбы — Mola tecta. О находке сообщается в Zoological Journal of the Linnean Society.
Необычную рыбу видели в холодных водах Новой Зеландии, южной части Чили, Южной Африки и
Вес одной особи может достигать двух тонн, длина — до трех метров, рыбы этого вида предпочитают жить в одиночестве в труднодоступных районах океана. Лишь иногда они всплывают на поверхность, чтобы погреться.
Таксономическая история
Исследователи обратили внимание, что образцы кожи
Кроме образцов кожи у ученых были фотографии рыб, сделанные рыбаками, и снимки в интернете, которые позволили исследователям найти уникальные физические особенности — у Mola tecta есть кусок кожи, соединяющий передний и задний плавники.