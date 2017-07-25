Березы изуродовали на улице Трудовой в Иркутске
Подрядчики обрезали березы на улице Трудовой в Иркутске. Виновников, которые так постарались, могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Подрядчики обрезали березы на улице Трудовой в Иркутске. Виновников, которые так постарались, могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Обрезку проводили подрядчики для расчистки охранной зоны кабеля. Все повреждения заактированы. Адрес не один. На ближайшей административной комиссии 27 июля виновников оштрафуют. С учетом всего перечня нарушений и компенсационных посадок у жителей этих домов, — сказал глава Октябрьского округа Владимир Преловский.