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15:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Новорождённых со сложными пороками сердца теперь могут оперировать в Иркутске

Иркутские кардиохирурги теперь могут оперировать новорождённых со сложными пороками сердца. Раньше малышей с серьёзными патологиями отправляли в федеральные центры. Но, как отметили лучшие специалисты страны, в областном центре есть всё для подобных операций — и условия, и профессионализм врачей.

В операционной холодно. Для такого вмешательства необходима специальная температура и влажность. Врачи спасают жизнь новорождённого — ему всего две недели. И у него множественный порок сердца. Сейчас оно не бьётся, доктора отключили его, операция проходит в условиях искусственного кровоснабжения.

Среди пороков сердца такая патология встречается крайне редко. И в Иркутске до этого момента такие операции не делали. Они очень сложные. Всех пациентов отправляли в федеральные центры.

А в Иркутске кардиохирург из детской больницы Санкт-Петербурга. У этого медучреждения — лучшие показатели в сердечно-сосудистой хирургии новорождённых. Теперь самым сложным методикам они учат наших врачей.

— Именно такая патология не настолько часто встречается, но тем не менее заканчивается каждый раз печально эта история. Поэтому эти пациенты нуждаются в быстрой и срочной операции. И у них другого выхода нет, они просто умирают, — говорит заведующая отделением детской кардиохирургии ИОКБ Владимир Медведев.

Операция длится более четырёх часов. В напряжении и врачи, и особенно мама малыша. Патологию выявили в конце беременности.

— Он сказал, что ребёнка спасём, что не нужно никуда ехать, приложим все силы. Что с ребёнком будет всё хорошо. Надеюсь, что операция пройдёт удачно, — говорит жительница Ангарска Мария Петрова.

По словам питерского кардиохирурга Рубена Мовсесяна, в Иркутске есть необходимое оборудование и, конечно, знания врачей, чтобы проводить такие операции. А вот то, что выявляют подобные пороки поздно — проблема. И не только Прибайкалья, а всей России.

— Необходимо наладить взаимодействие между кардиологами, акушерами-гинекологами, неонатологами всей страны. И выявлять у беременных женщин патологию, привозить их в тот стационар, который, как этот стационар, способен выполнять операцию у новорождённых в срочном порядке, — говорит заведующий отделением кардиохирургии ДГБ № 1 Санкт-Петербурга Рубен Мовсисян.

В областной больнице Рубен Мовсесян будет до конца недели. Совместно врачи прооперируют и другие патологии детских сердец. Теперь со сложными пороками малышей не придётся оправлять в федеральные центры.

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