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13:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Одним из хэдлайнеров Дня города в Екатеринбурге станет «Ногу свело!»

Жители и гости микрорайона «Академический» споют вместе с Максимом Покровским «Хару мамбуру».

В Екатеринбурге появилась еще одна масштабная площадка, где массово отпразднуют День города. В новом микрорайоне «Академический» состоится фестиваль «#Добрососедство», где выступят легендарные российские группы Trubetskoy (экс-«Ляпис Трубецкой») и «Ногу свело!», передает корреспондент «АиФ-Урал».

Ставший традиционным для Академического фестиваль «#Добрососедство» пройдет на обустроенной площадке перекрестка улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина, где гостей с 12.00 до 19.00 ждет массовая развлекательная программа с фудкортом, большой игровой зоной и музыкальной программой.

«На главной сцене выступят сразу два именитых хэдлайнера — легендарные рок-группы Trubetskoy и “Ногу свело!”, выступление которых запланировано на 16.00», — отмечают организаторы мероприятия.

Мероприятие специально подвели по таймингу к 19.00, чтобы горожане не пропустили основные гала-концерты, которые состоятся в центре Екатеринбурга, в том числе и красочный фейерверк.

Напомним, что в этом году в рамках празднования мероприятий, приуроченных ко Дню города, будет работать 53 площадки, начиная с 5 августа. Большинство из этих площадок будет работать непосредственно в День города, 19 августа. Стоит отметить, что в этом власти города планируют потратить на празднования чуть более 25 млн рублей.

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