Одним из хэдлайнеров Дня города в Екатеринбурге станет «Ногу свело!»
Жители и гости микрорайона «Академический» споют вместе с Максимом Покровским «Хару мамбуру».
Жители и гости микрорайона «Академический» споют вместе с Максимом Покровским «Хару мамбуру».
В Екатеринбурге появилась еще одна масштабная площадка, где массово отпразднуют День города. В новом микрорайоне «Академический» состоится фестиваль «#Добрососедство», где выступят легендарные российские группы Trubetskoy (экс-«Ляпис Трубецкой») и «Ногу свело!», передает корреспондент «АиФ-Урал».
Ставший традиционным для Академического фестиваль «#Добрососедство» пройдет на обустроенной площадке перекрестка улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина, где гостей с 12.00 до 19.00 ждет массовая развлекательная программа с фудкортом, большой игровой зоной и музыкальной программой.
«На главной сцене выступят сразу два именитых хэдлайнера — легендарные
Мероприятие специально подвели по таймингу к 19.00, чтобы горожане не пропустили основные
Напомним, что в этом году в рамках празднования мероприятий, приуроченных ко Дню города, будет работать 53 площадки, начиная с 5 августа. Большинство из этих площадок будет работать непосредственно в День города, 19 августа. Стоит отметить, что в этом власти города планируют потратить на празднования чуть более 25 млн рублей.