Одним из хэдлайнеров Дня города в Екатеринбурге станет «Ногу свело!»

В Екатеринбурге появилась еще одна масштабная площадка, где массово отпразднуют День города. В новом микрорайоне «Академический» состоится фестиваль «#Добрососедство», где выступят легендарные российские группы Trubetskoy (экс-«Ляпис Трубецкой») и «Ногу свело!», передает корреспондент «АиФ-Урал».

Ставший традиционным для Академического фестиваль «#Добрососедство» пройдет на обустроенной площадке перекрестка улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина, где гостей с 12.00 до 19.00 ждет массовая развлекательная программа с фудкортом, большой игровой зоной и музыкальной программой.

«На главной сцене выступят сразу два именитых хэдлайнера — легендарные рок-группы Trubetskoy и “Ногу свело!”, выступление которых запланировано на 16.00», — отмечают организаторы мероприятия.

Мероприятие специально подвели по таймингу к 19.00, чтобы горожане не пропустили основные гала-концерты, которые состоятся в центре Екатеринбурга, в том числе и красочный фейерверк.