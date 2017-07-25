Новосибирские вузы вошли в топ-5 по востребованности в России, об этом свидетельствуют данные исследования Высшей школы экономики.

«Оценка востребованности университетов региона среди выпускников школ проводилась на основе сравнения потоков выпускников школ и студентов, зачисленных на 1 курс очной формы обучения в вузы региона сразу после окончания школы», — отмечают аналитики.

Регион считается востребованным в сфере высшего образования, если студентов-первокурсников больше, чем выпускников школ.

Новосибирск — четвертый по востребованности студенческий центр в России. Более 12000 выпускников поступили в вузы на очную форму обучения через несколько месяцев после окончания школы.

По данным за 2015 год, в среднем по России только 67% выпускников школ решили связать свою судьбу с получением высшего образования.

Новосибирск — четвертый город в России по востребованности региональной системы высшего образования.

В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Томск и Москва.