Новосибирские вузы вошли в топ-5 по востребованности в России
Исследователи Высшей школы экономики относят Новосибирск к «пограничному» региону — он находится между
Исследователи Высшей школы экономики относят Новосибирск к «пограничному» региону — он находится между
Новосибирские вузы вошли в топ-5 по востребованности в России, об этом свидетельствуют данные исследования Высшей школы экономики.
«Оценка востребованности университетов региона среди выпускников школ проводилась на основе сравнения потоков выпускников школ и студентов, зачисленных на 1 курс очной формы обучения в вузы региона сразу после окончания школы», — отмечают аналитики.
Регион считается востребованным в сфере высшего образования, если
Новосибирск — четвертый по востребованности студенческий центр в России. Более 12000 выпускников поступили в вузы на очную форму обучения через несколько месяцев после окончания школы.
По данным за 2015 год, в среднем по России только 67% выпускников школ решили связать свою судьбу с получением высшего образования.
В первую тройку вошли
С рабочими местами после окончания вуза Новосибирцы не имеют особых проблем. Из 17 тысяч трудоустроенных выпускников 2014—2015 годов, почти 6 тысяч получили работу в других регионах.