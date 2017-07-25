Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Литва в панике: Европе угрожает эпидемия правды из РФ -СМИ
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
В РФ самолет экстренно приземлился из-за действий пассажира
5 правил быстрого ремонта
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Японская поэзия спорта
14:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские вузы вошли в топ-5 по востребованности в России

Исследователи Высшей школы экономики относят Новосибирск к «пограничному» региону — он находится между регионом-магнитом и регионом-транзитом. Такие вузы востребованы среди выпускников школ и работают как на локальные, так на внешние рынки труда.

Новосибирские вузы вошли в топ-5 по востребованности в России, об этом свидетельствуют данные исследования Высшей школы экономики.

«Оценка востребованности университетов региона среди выпускников школ проводилась на основе сравнения потоков выпускников школ и студентов, зачисленных на 1 курс очной формы обучения в вузы региона сразу после окончания школы», — отмечают аналитики.

Регион считается востребованным в сфере высшего образования, если студентов-первокурсников больше, чем выпускников школ.

Новосибирск — четвертый по востребованности студенческий центр в России. Более 12000 выпускников поступили в вузы на очную форму обучения через несколько месяцев после окончания школы.

По данным за 2015 год, в среднем по России только 67% выпускников школ решили связать свою судьбу с получением высшего образования.

Новосибирск — четвертый город в России по востребованности региональной системы высшего образования.

В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Томск и Москва.

С рабочими местами после окончания вуза Новосибирцы не имеют особых проблем. Из 17 тысяч трудоустроенных выпускников 2014—2015 годов, почти 6 тысяч получили работу в других регионах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь