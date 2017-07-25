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14:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

Строители развязки на Тулака высадят шесть сосен вместо 28

Суд вынудит специалистов высадить деревья.

Строители развязки на Тулака в Советском районе Волгограда высадят шесть крымских сосен взамен засохших 28.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в феврале текущего года мэрия подала в суд на застройщика. Горадминистрация потребовала заменить 28 засохших деревьев рядом с туннелем. Сосны были высажены по дополнительному соглашению между подрядчиком и чиновниками. В мае прошлого года деревья засохли, при этом строительная фирма высаживать новые не стала.

Суд вынес решение, что шесть сосен из 28 погибли в результате действий подрядчика, корневая система деревьев не отвечала стандарту. Теперь фирме необходимо будет высадить новые саженцы до декабря 2017 года.

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