Строители развязки на Тулака высадят шесть сосен вместо 28

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в феврале текущего года мэрия подала в суд на застройщика. Горадминистрация потребовала заменить 28 засохших деревьев рядом с туннелем. Сосны были высажены по дополнительному соглашению между подрядчиком и чиновниками. В мае прошлого года деревья засохли, при этом строительная фирма высаживать новые не стала.