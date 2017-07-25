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15:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже набережную на Левом берегу реконструируют к декабрю 2017 года

Территорию благоустроят от остановки «Ильича» до парка «Алые паруса».

Источник: РИА "Воронеж"

У строящегося торгового комплекса «Европа» (на пересечении улицы Брусилова и Ленинского проспекта) реконструируют набережную, сообщил руководитель управы Левобережного района Воронежа Юрий Бавыкин на планерке в мэрии понедельник, 24 июля.

Ориентировочная стоимость проекта — 6 млн рублей. Набережная протянется от остановки «Ильича» до парка «Алые паруса». Застройщик торгово-развлекательного комплекса «Европа» планирует закончить благоустройство территории площадью 2,2 га до декабря 2017 года.

Помимо этого, на Левом берегу реконструируют несколько скверов. Так, в районе улицы Клинская ведутся работы в сквере «Чемпион». Строительная компания «ЖБИ2-Инвест» запланировала вложить в благоустройство территории 20 млн рублей.

В районе переулка Уточкина в районе Мостозавода идет реконструкция сквера «Каскад». «Дон-инвест» планирует потратить на ремонтные работы более 3 млн. рублей. Кроме того, в районе улице Ильюшина, на территории 1,2 тыс. кв.м, через два года планируют построить питомник сельскохозяйственных и декоративных растений. Инвестор проекта — ООО «Сезоны» из Подгоренского района. Стоимость проекта оценивают в 34 млн рублей.

В районе пересечения улиц Новосибирская и Ростовская, на территории площадью 2,3 га, реконструируют парк «БАМ» («Ростовский»). В сентябре управа Левобережного района проведет конкурс среди горожан на лучший дизайн-проекта парка.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Левобережном районе приведут в порядок 23 двора.

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