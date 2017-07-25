Выгуливаете собаку без намордника — ждите участкового
За нарушение правил выгула собак с начала года были выписаны штрафы 136 минчанам, их сумма составила более 600 рублей.
За нарушение правил выгула собак с начала года были выписаны штрафы 136 минчанам, их сумма составила более 600 рублей.
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские правоохранители обратили внимание на собак, гуляющих на улице без намордников. Если на нерадивых хозяев, нарушающих правила выгула, пожалуется
В аккуанте Twitter ГУВД Мингорисполкома появилось сообщение:
«Во Фрунзенском
Минское городское жилищное хозяйство сообщило Sputnik, что в свою очередь периодически проводит рейды по спальным районам столицы. Штрафы за нарушение правил с начала года были выписаны 136 минчанам, сумма которых составила более 600 рублей. А предупреждений было гораздо больше, замечают специалисты.
«По правилам выгула без намордника разрешено гулять щенкам в возрасте до 3 месяцев и декоративным собакам ростом до 25 сантиметров в холке. А собак потенциально опасных пород запрещено выгуливать несовершеннолетнему человеку или находящемуся в нетрезвом состоянии», — рассказали в жилищном хозяйстве.
За нарушение этих правил грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Если же питомец причинил вред здоровью и имуществу другого человека, то взыскание составит от 10 до 30 базовых величин или к нарушителю могут применить административный арест на срок до 15 суток.
Напомним: в парламенте на рассмотрении находится проект закона «Об обращении с животными», который пытаются принять на протяжении десяти лет. Постоянно он не выдерживает критики общественности. По большей части изменения могут коснуться содержания собак потенциально опасных пород. В качестве места проживания предлагаются не квартиры, а дома усадебного типа и вольеры.