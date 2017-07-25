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15:14 (мск), источник: Sputnik.by

Выгуливаете собаку без намордника — ждите участкового

За нарушение правил выгула собак с начала года были выписаны штрафы 136 минчанам, их сумма составила более 600 рублей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские правоохранители обратили внимание на собак, гуляющих на улице без намордников. Если на нерадивых хозяев, нарушающих правила выгула, пожалуется кто-то из соседей, по сигналу к ним могут направить участкового. И профилактической беседой дело уже не ограничится.

В аккуанте Twitter ГУВД Мингорисполкома появилось сообщение:

«Во Фрунзенском р-не очевидец заявил о выгуле собаки без намордника. Выбыл участковый. По приметам заявителя ищет владельца собаки».

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Минское городское жилищное хозяйство сообщило Sputnik, что в свою очередь периодически проводит рейды по спальным районам столицы. Штрафы за нарушение правил с начала года были выписаны 136 минчанам, сумма которых составила более 600 рублей. А предупреждений было гораздо больше, замечают специалисты.

«По правилам выгула без намордника разрешено гулять щенкам в возрасте до 3 месяцев и декоративным собакам ростом до 25 сантиметров в холке. А собак потенциально опасных пород запрещено выгуливать несовершеннолетнему человеку или находящемуся в нетрезвом состоянии», — рассказали в жилищном хозяйстве.

За нарушение этих правил грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Если же питомец причинил вред здоровью и имуществу другого человека, то взыскание составит от 10 до 30 базовых величин или к нарушителю могут применить административный арест на срок до 15 суток.

Напомним: в парламенте на рассмотрении находится проект закона «Об обращении с животными», который пытаются принять на протяжении десяти лет. Постоянно он не выдерживает критики общественности. По большей части изменения могут коснуться содержания собак потенциально опасных пород. В качестве места проживания предлагаются не квартиры, а дома усадебного типа и вольеры.

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