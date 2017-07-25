Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
«15 матов»: СМИ о выступлении Савченко по ситуации на Украине
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:38 (мск), источник: N + 1

Нейросеть переименовала всю Великобританию

Программист Дэн Хон (Dan Hon) научил нейросеть генерировать названия для населенных пунктов в Великобритании. В итоге у него получился список из примерно 4,5 тысяч имен, который доступен в его блоге на Medium.

Источник: Dan Hon / Medium

Исследователи уже не в первый раз используют высокие технологии для того, чтобы генерировать случайные названия. Например, благодаря нейросетям у морских свинок из центра по их спасению в Портленде, США, появились милые прозвища. Искусственный интеллект также придумал новые названия для цветов, а в будущем он поможет родителям выбрать имя для ребенка.

Дэн Хон нашел список названий населенных пунктов Великобритании и подготовил его специальным образом. Затем он использовал его для того, чтобы обучить готовую многослойную рекуррентную нейросеть touch-rnn. После этого нейросеть стала сама придумывать названия для городов и деревень. Среди всех названий разработчик выбрал самые интересные:

  • Ouch (Ой)
  • Bankinghead (Главный по банковским операциям)
  • Fuckley
  • Salt, Earth (Соль, Земля)
  • Batchington Crunnerton
  • Bapnington-on-Faith (Бапнингтон-На-Вере)
  • Top-Road Quinting (Квинтинг на высшем уровне).

Рекуррентные нейросети уже неоднократно использовались разработчиками для генерации текста. В прошлом году один из пользователей Вконтакте научил искусственный интеллект писать твиты в стиле Рамзана Кадырова. Он вдохновлялся другим проектом — системой машинного обучения DeepDrumf, которая генерировала твиты на основе стенограмм дебатов Дональда Трампа. Если вам интересно, как устроены рекуррентные нейросети, вы можете почитать об этом в нашем материале.

Кристина Уласович.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Русские хакеры???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Беспилотные автомобили в Индии останутся вне закона
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа
Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании
В Ираке поблагодарили Путина за ускоренную поставку оружия
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь