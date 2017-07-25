Нейросеть переименовала всю Великобританию

Источник: Dan Hon / Medium

Исследователи уже не в первый раз используют высокие технологии для того, чтобы генерировать случайные названия. Например, благодаря нейросетям у морских свинок из центра по их спасению в Портленде, США, появились милые прозвища. Искусственный интеллект также придумал новые названия для цветов, а в будущем он поможет родителям выбрать имя для ребенка.

Дэн Хон нашел список названий населенных пунктов Великобритании и подготовил его специальным образом. Затем он использовал его для того, чтобы обучить готовую многослойную рекуррентную нейросеть touch-rnn. После этого нейросеть стала сама придумывать названия для городов и деревень. Среди всех названий разработчик выбрал самые интересные:

Ouch (Ой)

Bankinghead (Главный по банковским операциям)

Fuckley

Salt, Earth (Соль, Земля)

Batchington Crunnerton

Bapnington-on-Faith (Бапнингтон-На-Вере)

(Бапнингтон-На-Вере) Top-Road Quinting (Квинтинг на высшем уровне).

Рекуррентные нейросети уже неоднократно использовались разработчиками для генерации текста. В прошлом году один из пользователей Вконтакте научил искусственный интеллект писать твиты в стиле Рамзана Кадырова. Он вдохновлялся другим проектом — системой машинного обучения DeepDrumf, которая генерировала твиты на основе стенограмм дебатов Дональда Трампа. Если вам интересно, как устроены рекуррентные нейросети, вы можете почитать об этом в нашем материале.