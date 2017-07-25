49,5 млн рублей направят на контроль за реконструкцией «тещиного языка» в Приангарье
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Управление автомагистрали Красноярск — Иркутск (Упрдор «Прибайкалье») направит 49,5 млн рублей на строительный контроль за реконструкцией так называемого тещиного языка — участка трассы «Байкал» с 47-го по 55-й км в Шелеховском районе Иркутской области. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.
Закупка предназначена для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
«Средства выделяются из федерального бюджета. Средства распределены по годам исполнения контракта: 893 тысячи рублей — в 2017 году, 9,2 млн рублей — в 2018 году, 19,3 млн — в 2019 году и 20 млн рублей — в 2020 году», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 11 августа.