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15:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

49,5 млн рублей направят на контроль за реконструкцией «тещиного языка» в Приангарье

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Управление автомагистрали Красноярск — Иркутск (Упрдор «Прибайкалье») направит 49,5 млн рублей на строительный контроль за реконструкцией так называемого тещиного языка — участка трассы «Байкал» с 47-го по 55-й км в Шелеховском районе Иркутской области. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.

Закупка предназначена для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Средства выделяются из федерального бюджета. Средства распределены по годам исполнения контракта: 893 тысячи рублей — в 2017 году, 9,2 млн рублей — в 2018 году, 19,3 млн — в 2019 году и 20 млн рублей — в 2020 году», — говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 11 августа.

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