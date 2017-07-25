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14:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в четвертый раз пройдет «Фестиваль близнецов»

УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 30 июля в Уфе на территории парка «Волшебный мир» (остановка «Горсовет») состоится «Фестиваль близнецов».

Фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Это прекрасная возможность познакомиться с близнецами, двойняшками, тройняшками и даже четверняшками.

Организаторы обещают сделать программу праздника интересной и незабываемой. Гостей ждут увлекательная конкурсная программа, концерт с приглашенными артистами и большая пенная дискотека.

На фестиваль приглашаются все желающие.

Начало в 12.00.

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