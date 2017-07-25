В Уфе в четвертый раз пройдет «Фестиваль близнецов»
УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 30 июля в Уфе на территории парка «Волшебный мир» (остановка «Горсовет») состоится «Фестиваль близнецов».
УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 30 июля в Уфе на территории парка «Волшебный мир» (остановка «Горсовет») состоится «Фестиваль близнецов».
Фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Это прекрасная возможность познакомиться с близнецами, двойняшками, тройняшками и даже четверняшками.
Организаторы обещают сделать программу праздника интересной и незабываемой. Гостей ждут увлекательная конкурсная программа, концерт с приглашенными артистами и большая пенная дискотека.
На фестиваль приглашаются все желающие.
Начало в 12.00.