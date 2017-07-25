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15:18 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре отметят день рождения Владимира Середавина

26 июля в 11.00 в сквере Самарской областной клинической больницы соберутся сотрудники почтить память Владимира Диамидовича Середавина — Почетного главного врача, возглавлявшего коллектив 27 лет.

За более чем столетнюю историю больницы это самый долгий период пребывания на посту главного врача. В 2017 году Середавину исполнился бы 81 год.

В. Д. Середавин — основатель современного медицинского комплекса на ул. Ташкентской. При нем больница стала многопрофильной и начала оказывать медицинскую помощь не только взрослым, но и детям, включая родовспоможение. За.

годы его работы были построены 1000-коечное здание главного корпуса, а в дальнейшем — акушерско-гинекологический, педиатрический и другие корпуса.

Он создал коллектив единомышленников, таких же профессионалов, как и он сам. В январе 2003 г. В. Д. Середавин ушел из жизни, но память о нем живет. В ноябре 2003 г. в больнице была открыта мемориальная комната, где собраны его личные вещи, награды и материалы об истории больницы. В 2006 г., в день 70-летия со дня рождения Почетного главного врача областной больницы, на территории был открыт сквер и памятник Середавину. В 2012 г. Постановлением администрации городского округа Самара скверу официально присвоено имя Владимира Середавина. В январе 2015 г. по ходатайству коллектива Самарской областной клинической больнице присвоено имя Владимира Диамидовича Середавина, сообщает пресс-служба облправительства.

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