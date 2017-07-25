В Самаре отметят день рождения Владимира Середавина

В. Д. Середавин — основатель современного медицинского комплекса на ул. Ташкентской. При нем больница стала многопрофильной и начала оказывать медицинскую помощь не только взрослым, но и детям, включая родовспоможение. За.

Он создал коллектив единомышленников, таких же профессионалов, как и он сам. В январе 2003 г. В. Д. Середавин ушел из жизни, но память о нем живет. В ноябре 2003 г. в больнице была открыта мемориальная комната, где собраны его личные вещи, награды и материалы об истории больницы. В 2006 г., в день 70-летия со дня рождения Почетного главного врача областной больницы, на территории был открыт сквер и памятник Середавину. В 2012 г. Постановлением администрации городского округа Самара скверу официально присвоено имя Владимира Середавина. В январе 2015 г. по ходатайству коллектива Самарской областной клинической больнице присвоено имя Владимира Диамидовича Середавина, сообщает пресс-служба облправительства.