КГК установил нарушения в питании школьников в Витебске и Орше

В марте-июне комитет проверил, как организовано питание школьников предприятиями «Витмил» и «Орша-Сервис». Оказалось, что при обслуживании учащихся школ в 2016 году и I квартале 2017 года не обеспечено выполнение натуральных норм питания. Самый низкий уровень отмечен по творогу (54%), сокам (65%), сметане (71%), молоку и молочным продуктам (74%), яйцу и овощам (75%) — ОАО «Витмил»; по кондитерским изделиям (48%), сметане (58%), творогу (60%), сыру (72%) — ОАО «Орша-Сервис». Кроме того, в меню неоднократно включались одни и те же блюда в течение нескольких дней подряд, с превышением ограничения выдавались блюда с использованием вареных колбас и сосисок, в буфетах ежедневно продавались мучные изделия типа пиццы, смаженок, сосисок в тесте при наличии ограничений не более двух раз в неделю. Не соответствовали рекомендуемым нормам и фактические объемы (массы) блюд.

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Также установлено, что «Витмил» реализовывал школьникам Витебска кондитерские изделия, изготовленные с использованием алкогольных напитков. В частности, за март этого года их реализовано 660 кг. Также продавались пирожные из сырья с истекшим сроком годности. В целом при изготовлении пирожных, тортов, печенья и мучных сладостей не соблюдались требования по составу необходимого сырья, предусмотренного технологическими картами. Всего с 1 апреля 2016 по 4 апреля 2017 года такой продукции изготовлено и реализовано на сумму Br87,2 тыс.

Проверкой также отмечен недостаточный уровень материально-технического обеспечения объектов питания и торговли в школах: высокая степень износа, нехватка некоторой техники. Так, в семи объектах ОАО «Орша-Сервис» выявлены нарушения санитарных норм и правил, факты использования загрязненного и подверженного коррозией оборудования и инвентаря, посуды со сколами и трещинами, хранения продукции с нарушением температурных условий, отсутствия информации о сроках годности и другие. Аналогичные нарушения санитарных правил установлены и при проверке пяти школьных столовых ОАО «Витмил».