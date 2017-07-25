Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Садальский в пух и прах раскритиковал новое шоу Шепелева
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Хрупкие льды Антарктиды
14:27 (мск), источник: БЕЛТА

КГК установил нарушения в питании школьников в Витебске и Орше

25 июля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Факты ненормированного питания и использования просроченных продуктов установлены в некоторых школах Витебска и Орши, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля Витебской области.

В марте-июне комитет проверил, как организовано питание школьников предприятиями «Витмил» и «Орша-Сервис». Оказалось, что при обслуживании учащихся школ в 2016 году и I квартале 2017 года не обеспечено выполнение натуральных норм питания. Самый низкий уровень отмечен по творогу (54%), сокам (65%), сметане (71%), молоку и молочным продуктам (74%), яйцу и овощам (75%) — ОАО «Витмил»; по кондитерским изделиям (48%), сметане (58%), творогу (60%), сыру (72%) — ОАО «Орша-Сервис». Кроме того, в меню неоднократно включались одни и те же блюда в течение нескольких дней подряд, с превышением ограничения выдавались блюда с использованием вареных колбас и сосисок, в буфетах ежедневно продавались мучные изделия типа пиццы, смаженок, сосисок в тесте при наличии ограничений не более двух раз в неделю. Не соответствовали рекомендуемым нормам и фактические объемы (массы) блюд.

Читайте также
Белорусская «молочка»: правда и мифы о качестве и сроках годности

Также установлено, что «Витмил» реализовывал школьникам Витебска кондитерские изделия, изготовленные с использованием алкогольных напитков. В частности, за март этого года их реализовано 660 кг. Также продавались пирожные из сырья с истекшим сроком годности. В целом при изготовлении пирожных, тортов, печенья и мучных сладостей не соблюдались требования по составу необходимого сырья, предусмотренного технологическими картами. Всего с 1 апреля 2016 по 4 апреля 2017 года такой продукции изготовлено и реализовано на сумму Br87,2 тыс.

Проверкой также отмечен недостаточный уровень материально-технического обеспечения объектов питания и торговли в школах: высокая степень износа, нехватка некоторой техники. Так, в семи объектах ОАО «Орша-Сервис» выявлены нарушения санитарных норм и правил, факты использования загрязненного и подверженного коррозией оборудования и инвентаря, посуды со сколами и трещинами, хранения продукции с нарушением температурных условий, отсутствия информации о сроках годности и другие. Аналогичные нарушения санитарных правил установлены и при проверке пяти школьных столовых ОАО «Витмил».

По результатам проверок 29 работников и субъекты хозяйствования, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к административной ответственности, 26 человек — к дисциплинарной. Результаты проверки рассмотрены на совещании в Оршанском райисполкоме, внесены предложения по устранению нарушений и недостатков в работе и улучшению качества обслуживания. -0-

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп с 24 по 30 июля 2017 для всех знаков зодиака
В кинотеатре Пинска хулиган распылил газовый баллончик: эвакуированы 46 чел
Гороскоп с 24 по 30 июля 2017 для всех знаков зодиака
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь