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20:46 (мск), источник: N + 1

Улучшение памяти после стакана водки подтвердили в домашних условиях

Согласно результатам экспериментов, люди, употребляющие спиртное после обучения, запоминают новый материал лучше тех, кто не пил вообще.

Источник: Reuters

Ученые из Эксетерского университета показали, что алкоголь действительно улучшает память, причем это справедливо даже для неконтролируемого употребления спиртного в домашних условиях. Согласно результатам экспериментов, люди, употребляющие спиртное после обучения, запоминают материал лучше тех, кто не пил вообще. Статья опубликована в Scientific Reports.

Принято считать, что алкоголь в целом негативно влияет на нашу способность хранить воспоминания. Но, как правило, нам труднее запомнить информацию, полученную после интоксикации. При этом несмотря на то, что спиртное действительно угнетает антероградную память, оно, в то же время, способствует улучшению ретроградной памяти — люди лучше запоминают информацию, полученную до употребления алкоголя.

Новость
Алкоголь лишает способности к многозадачности

Как показывают предыдущие исследования алкоголь действительно улучшает запоминание информации, которую испытуемый усвоил до принятия спиртного, однако все подобные эксперименты, как правило, проходили в лабораториях, где психологи ограничивали количество алкоголя определенными дозами. Авторы новой работы решили сделать свое исследование более реалистичным, поместив испытуемых в более естественные условия и позволив им самостоятельно решать, сколько они хотят выпить.

В исследовании приняли участие 88 человек в возрасте от 18 до 54 лет (средний возраст 23 года), большая часть из которых были мужчинами. Сначала добровольцы, находившиеся у себя дома, должны были запомнить слова, которые похожи на настоящие, но содержат лишние буквы (например, frenzylk от слова frenzy, ярость). После того, как психологи удостоверились, что испытуемые справились с задачей, половине из них было предложено за два часа выпить столько спиртного, сколько они посчитают нужным. По окончании перерыва, участники эксперимента выполняли еще одно задание на запоминание изображений, после которого им было разрешено продолжить пить.

Таким образом, исследование подтвердило, что алкоголь улучшает способность запоминать полученную накануне информацию не только в лаборатории с контролируемыми дозами, но и при употреблении в домашних условиях. Пока что точного объяснения у этого феномена нет. Психологи предполагают, что это может быть связано с облегчением консолидации, а также с влиянием алкоголя на процессы, происходящие в мозге во время сна.

Исследования показывают, что уже первые опыты употребления алкоголя меняют мозг, определяя многие привычки и пристрастия будущего.

С пристрастием к спиртному недавно был ассоциирован вариант гена β-Klotho, выявленный учеными. Он встречается примерно у 40 процентов популяции и связан с пониженной тягой к алкоголю.

Кристина Уласович

Комментарии
4
miki filipinsky
Но дорогие мои будте осторожны - при употреблении смеси алкогольных напитков - за вечер - в юнных людях может появится на следующий день - жуткое угрызение совести )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Александр Никифоров
алкомафия работает, вот вам ответ на разговоры о запрете в выходные
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miki filipinsky
Просто во время любого нормального употребления алкоголя - происходит умеренный здвиг сознания - после чего у человека появляется свободное место в мозговом компьютере - где сидела ненужная информация и условные инкстинкты))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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