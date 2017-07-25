Украинские спецслужбы вербуют крымчан на границе — Палагин

Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю Виктор Палагин, комментируя туристическую блокаду Крыма со стороны Украины.

«Вербуются крымчане, созданы (при въезде на Украину со стороны Крыма — ред.) фильтры из числа сотрудников СБУ и Главного разведуправления Министерства обороны (Украины — ред.), и крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты», — сказал Палагин.

По его словам, особый интерес для украинской стороны представляют должностные лица.

«Более или менее руководитель даже маленького звена подлежит вербовке. Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что украинская сторона их завербовала для работы на украинскую сторону. Мы выносим отказные, так как у людей безвыходная ситуация и они явились с повинной», — сообщил Палагин.

Кроме того, глава Управления ФСБ по Крыму и Севастополю отметил, что Киев не случайно проводит подобные действия в разгар лета.