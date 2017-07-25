Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
В Сети обсуждают снимок 45-летней Светланы Пермяковой в пеньюаре
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12Машины смертников «Исламского государства»
15:52 (мск), источник: РИА Крым

Украинские спецслужбы вербуют крымчан на границе — Палагин

ПЕРВОМАЙСКОЕ, 25 июл — РИА Новости (Крым). Служба безопасности Украины активно вербует крымчан при въезде на Украину.

Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю Виктор Палагин, комментируя туристическую блокаду Крыма со стороны Украины.

«Вербуются крымчане, созданы (при въезде на Украину со стороны Крыма — ред.) фильтры из числа сотрудников СБУ и Главного разведуправления Министерства обороны (Украины — ред.), и крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты», — сказал Палагин.

По его словам, особый интерес для украинской стороны представляют должностные лица.

«Более или менее руководитель даже маленького звена подлежит вербовке. Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что украинская сторона их завербовала для работы на украинскую сторону. Мы выносим отказные, так как у людей безвыходная ситуация и они явились с повинной», — сообщил Палагин.

Кроме того, глава Управления ФСБ по Крыму и Севастополю отметил, что Киев не случайно проводит подобные действия в разгар лета.

«Украина не заинтересована в том, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон», — подчеркнул Палагин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
В Ираке поблагодарили Путина за ускоренную поставку оружия
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь