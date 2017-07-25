Мэр Сочи попросил ГИБДД работать эффективнее
Мэр Сочи прокомментировал многокилометровые пробки во въезде на курорт.
Мэр Сочи прокомментировал многокилометровые пробки во въезде на курорт.
В
«Дорожно-транспортная обстановка в разгар сезона на курорте сложная. Число машин увеличивается в несколько раз. Чтобы улучшить ситуацию на въезде в Сочи, дорожной комиссией принято решение ввести на Мамайском перевале реверсивное движение с 8 до 11 утра. Но экипажи ДПС срывают график дежурств», — заявил глава города Анатолия Пахомов на еженедельном планерном совещании 25 июля.
Власти Сочи обратилась к ГИБДД с просьбой более эффективно выполнять свои обязанности.
Как сообщали Юга.ру, Мамайский перевал — это одна из самых проблемных точек в городе. Скопление транспорта в направлении центра города здесь отмечается постоянно
На Мамайском перевале планируется построить дополнительную полосу движения, сейчас ведутся проектные работы.