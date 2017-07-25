Мэр Сочи попросил ГИБДД работать эффективнее

Источник: ЮГА.ру

В пресс-службе мэрии Сочи уверяют, что горожане и туристы жалуются на горячую линию мэра и называют причиной заторов на въезде в Сочи саботаж сотрудников ДПС.

«Дорожно-транспортная обстановка в разгар сезона на курорте сложная. Число машин увеличивается в несколько раз. Чтобы улучшить ситуацию на въезде в Сочи, дорожной комиссией принято решение ввести на Мамайском перевале реверсивное движение с 8 до 11 утра. Но экипажи ДПС срывают график дежурств», — заявил глава города Анатолия Пахомов на еженедельном планерном совещании 25 июля.

Власти Сочи обратилась к ГИБДД с просьбой более эффективно выполнять свои обязанности.

Как сообщали Юга.ру, Мамайский перевал — это одна из самых проблемных точек в городе. Скопление транспорта в направлении центра города здесь отмечается постоянно из-за так называемого бутылочного горлышка — из трех полос автомобили перестраиваются в две.