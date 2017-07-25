В Волгограде пройдет концерт бардов
Музыканты будут выступать в дуэтах, трио и, возможно, квартетах.
Музыканты будут выступать в дуэтах, трио и, возможно, квартетах.
Концерт бардов «Проводы мошкИ» пройдет в Комсомольском саду Волгограда 29 июля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, перед горожанами выступят Сергей Цыганков, Леонид Барков, Максим Хмызов, Ирина Аксёнова, Вадим Вебер. «Сколько уже можно терпеть этих мошек! Дружными командами будем провожать её со сцены, отмахиваться гитарами, отпугивать голосами, усиленными микрофонами», — шутят организаторы.
Сольных выступлений не будет.
Добавим, что мероприятие пройдет в 19:00 на Круглой площади.