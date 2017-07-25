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15:10 (мск), источник: Новый Калининград

Власти намерены провести реформу региональной библиотечной сети

После реформы библиотеки должны стать центрами предоставления услуг и досуга.

Министерство культуры и туризма Калининградской области намерено реформировать библиотечную сеть региона. Об этом во вторник на заседании областного правительства заявил глава минкульттуризма Андрей Ермак.

«Есть у нас идея с точки зрения поручения, причем министерству культуры и туризма, агентству по имуществу, министерству образования, в части превращения библиотек в некий формат предприятий креативного кластера, когда бы библиотеки могли стать социальным клеем населения. Учитывая, что библиотек у нас в Калининградской области 240, это готовая сеть для информационных услуг, коворкингов, групп продленного дня 1−4 класса. Это новый потенциал для возможности заработать, а с другой стороны — естественное развитие для них. Сначала, как мы уже говорили, необходимо делать централизованную бухгалтерию, а уже дальше смотреть по дополнительным мероприятиям. Нужно дать возможность библиотекам заработать», — отметил Андрей Ермак.

По словам присутствовавшего на заседании врио вице-премьера Гарри Гольдмана, библиотечная сфера в регионе — самая отсталая.

«В большинстве своем библиотеки находятся на балансе муниципалитетов. Уровень закостенелости кадров запредельный, и нам приходится в достаточно тяжелых переговорах добиваться установки аппаратов по продаже кофе. Мы проехали все муниципалитеты и все библиотеки, и в том виде, в котором они имеют место жить и существовать, — это уже анахронизм. С учетом появления интернета, поисков и прочего. В целом, мы пишем программу развития библиотек Калининградской области. Сегодня библиотечная сфера — самая отсталая в плане развития», — заявил Гарри Гольдман.

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