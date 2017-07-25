Власти намерены провести реформу региональной библиотечной сети

Министерство культуры и туризма Калининградской области намерено реформировать библиотечную сеть региона. Об этом во вторник на заседании областного правительства заявил глава минкульттуризма Андрей Ермак.

«Есть у нас идея с точки зрения поручения, причем министерству культуры и туризма, агентству по имуществу, министерству образования, в части превращения библиотек в некий формат предприятий креативного кластера, когда бы библиотеки могли стать социальным клеем населения. Учитывая, что библиотек у нас в Калининградской области 240, это готовая сеть для информационных услуг, коворкингов, групп продленного дня 1−4 класса. Это новый потенциал для возможности заработать, а с другой стороны — естественное развитие для них. Сначала, как мы уже говорили, необходимо делать централизованную бухгалтерию, а уже дальше смотреть по дополнительным мероприятиям. Нужно дать возможность библиотекам заработать», — отметил Андрей Ермак.

По словам присутствовавшего на заседании врио вице-премьера Гарри Гольдмана, библиотечная сфера в регионе — самая отсталая.