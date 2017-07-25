Власти намерены провести реформу региональной библиотечной сети
После реформы библиотеки должны стать центрами предоставления услуг и досуга.
После реформы библиотеки должны стать центрами предоставления услуг и досуга.
Министерство культуры и туризма Калининградской области намерено реформировать библиотечную сеть региона. Об этом во вторник на заседании областного правительства заявил глава минкульттуризма Андрей Ермак.
«Есть у нас идея с точки зрения поручения, причем министерству культуры и туризма, агентству по имуществу, министерству образования, в части превращения библиотек в некий формат предприятий креативного кластера, когда бы библиотеки могли стать социальным клеем населения. Учитывая, что библиотек у нас в Калининградской области 240, это готовая сеть для информационных услуг, коворкингов, групп продленного дня 1−4 класса. Это новый потенциал для возможности заработать, а с другой стороны — естественное развитие для них. Сначала, как мы уже говорили, необходимо делать централизованную бухгалтерию, а уже дальше смотреть по дополнительным мероприятиям. Нужно дать возможность библиотекам заработать», — отметил Андрей Ермак.
«В большинстве своем библиотеки находятся на балансе муниципалитетов. Уровень закостенелости кадров запредельный, и нам приходится в достаточно тяжелых переговорах добиваться установки аппаратов по продаже кофе. Мы проехали все муниципалитеты и все библиотеки, и в том виде, в котором они имеют место жить и существовать, — это уже анахронизм. С учетом появления интернета, поисков и прочего. В целом, мы пишем программу развития библиотек Калининградской области. Сегодня библиотечная сфера — самая отсталая в плане развития», — заявил Гарри Гольдман.