Маслов: восстановление горевшего здания УВД на Клинической уже началось

Судебный департамент нашёл деньги на проект восстановления горевшего 12 лет назад исторического здания на ул. Клинической в Калининграде, в котором раньше размещались отдел милиции и прокуратура Ленинградского района. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщил глава региональной службы госохраны памятников Евгений Маслов на заседании правительства Калининградской области во вторник.

По словам Маслова, работы по разработке проектно-сметной документации уже идут, судебный департамент выделил на эти цели 8,5 млн рублей. Здание комендатуры с рельефами 1888—1889 гг. входит в список объектов культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание находится в собственности управления судебного департамента — о том, что правительство региона передало объект федеральной структуре, стало известно в апреле 2017 года.

Управление судебного департамента провело конкурс по выбору подрядчика, который займется разработкой проекта приспособления здания к современному использованию — в нём планируется разместить суд Московского района Калининграда. На проект было предусмотрено 9,5 млн рублей. В ходе торгов цена контракта упала на 2,56 млн рублей — победитель тендера компания «Мегастрой» (она занималась разработкой проектов ремонта мемориалов Первой мировой войны — прим. «Нового Калининграда.Ru») согласилась разработать проект за 6,494 млн рублей. Контракт с проектировщиком был подписан 1 июня, работы должны завершиться к декабрю, тогда и станет известна сумма, необходимая на ремонт здания и его реконструкцию под нужды суда.

Напомним, пожар в РОВД Ленинградского района на ул. Клинической произошел в 2005 году, огонь уничтожил верхние этажи исторического объекта. При этом на первом этаже здания, который не был поврежден пожаром, долгое время размещался отдел полиции Ленинградского района. В феврале 2007 года экс-начальник ОВД по Ленинградскому району Калининграда Андрей Карпов сообщал, что уже весной начнется ремонт здания, однако этого так и не произошло.

В 2014 году во время отчёта перед областной Думой экс-начальник регионального УМВД Евгений Мартынов говорил, что какие-либо средства ни из городской администрации, ни из правительства области, ни из федерального бюджета на ремонт отдела полиции не выделялись. Однако замглавы администрации Калининграда Александр Зуев в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда.Ru» тогда же утверждал, что «региональное УМВД обязано содержать объект в исправном техническом и хорошем санитарном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта». По его словам, ранее в бюджете Калининграда на ремонт кровли здания было предусмотрено 12 млн рублей, но они так и не были востребованы.