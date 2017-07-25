Маслов: восстановление горевшего здания УВД на Клинической уже началось
В настоящее время разрабатывается проект ремонтных работ.
В настоящее время разрабатывается проект ремонтных работ.
Судебный департамент нашёл деньги на проект восстановления горевшего 12 лет назад исторического здания на ул. Клинической в Калининграде, в котором раньше размещались отдел милиции и прокуратура Ленинградского района. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщил глава региональной службы госохраны памятников Евгений Маслов на заседании правительства Калининградской области во вторник.
По словам Маслова, работы по разработке
Управление судебного департамента провело конкурс по выбору подрядчика, который займется разработкой проекта приспособления здания к современному использованию — в нём планируется разместить суд Московского района Калининграда. На проект было предусмотрено 9,5 млн рублей. В ходе торгов цена контракта упала на 2,56 млн рублей — победитель тендера компания «Мегастрой» (она занималась разработкой проектов ремонта мемориалов Первой мировой войны — прим. «Нового Калининграда.Ru») согласилась разработать проект за 6,494 млн рублей. Контракт с проектировщиком был подписан 1 июня, работы должны завершиться к декабрю, тогда и станет известна сумма, необходимая на ремонт здания и его реконструкцию под нужды суда.
Напомним, пожар в РОВД Ленинградского района на ул. Клинической произошел в 2005 году, огонь уничтожил верхние этажи исторического объекта. При этом на первом этаже здания, который не был поврежден пожаром, долгое время размещался отдел полиции Ленинградского района. В феврале 2007 года
В 2014 году во время отчёта перед областной Думой
Тогда же, в 2014 году, отдел полиции Ленинградского района переехал из здания на Клинической в помещения на ул. Яналова, спустя год объект был передан из муниципальной собственности в региональную. В постановлении, подписанном