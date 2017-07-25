В Ленобласти хотят открыть сафари-парк
По задумке, он станет филиалом Ленинградского зоопарка, но без вольеров.
По задумке, он станет филиалом Ленинградского зоопарка, но без вольеров.
Парк, по которому свободно гуляют звери, а люди — пешие, на велосипедах, на машинах — наблюдают за ними с огражденных троп. Такую картинку нарисовали перед собой власти Ленобласти. Чиновники из соседнего региона предлагают Ленинградскому зоопарку открыть на их земле филиал в духе
Три участка
Мысль о зверинце без преград озвучил на церемонии передачи зоопарку сурков губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он заверил, что в случае одобрения идеи Смольным Ленобласть готова выделить участок в
— Предлагаем пока участки в двух районах, во Всеволожском и Ломоносовском, оба достаточно близко к городу, — рассказал Александр Дрозденко. — Участки разные. Один, под Всеволожском, — с плотным лесом, второй — с менее плотным, а третий, в Ломоносовском районе, вообще свободен: это бывшие поля.
По задумке, филиал Ленинградского зоопарка будет максимально приближен к естественным условиям: звери будут «свободно прогуливаться на большой территории и чувствовать себя, как в живой природе». А люди смогут «передвигаться по парку пешком, на автомобилях, велосипедах, экскурсионных электрокарах».
— Там будут северные животные, которые смогут жить в наших условиях, — отметил губернатор.
Успеть до снегопадов
Зверинец под открытым небом порадует горожан, жителей Ленобласти, туристов и даст простор для творчества зоопарку, запертому в центре Петербурга на семи гектарах.
Ленобласть готова не только выделить землю, но и стать соинвестором проекта. Конечно, если власти Петербурга его поддержат.
Даже первичное обустройство — коммуникации, ограждения, освещение, дорожки — без закупки животных обойдется в сумму до одного миллиарда рублей. Подготовка и реализация проекта займет три года минимум. Было бы хорошо выбрать участок, пока нет снега: нужно, чтобы специалисты определили, какой из них подходит по рельефу.
Официально Смольный на предложение Ленобласти пока не отреагировал. В зоопарке, конечно, новым площадям рады. Но специалисты уверены, что Дрозденко не имел в виду
«Купи слона!»
— Конечно, здорово иметь парк с животными, которые водятся у нас за городом: с лосями, с лисицами, — объяснила «Комсомолке»
Как используют гектары, буквально свалившиеся с неба, в зоопарке и мечтать пока боятся: памятуют о Юнтолово.
— Вот когда администрация города подтвердит и оформит землю на нас, мы по ней пройдем, посмотрим на ее особенности, на транспортную доступность, тогда и решим, с чего начнем, — добавляет Екатерина. — Мечтаний очень много, но в первую очередь хочется видеть классических крупных животных.