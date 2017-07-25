Маршрут марафона «Европа — Азия» изменят из-за ремонта на улицах Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. Маршрут марафона «Европа-Азия», который пройдет 6 августа, скорректируют
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. Маршрут марафона «Европа-Азия», который пройдет 6 августа, скорректируют
В этом году участники забега будут стартовать не с площади 1905 года, а от Октябрьской площади рядом с Театром драмы.
Как сообщает
«Сложностей с этим переносом не возникнет — улица Бориса Ельцина 6 августа точно так же будет перекрыта, поскольку по ней проходит часть маршрута», — отмечает замглавы городской администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.
Ожидается, что в забеге на четырех дистанциях примут участие около шести тысяч человек.