Маршрут марафона «Европа — Азия» изменят из-за ремонта на улицах Екатеринбурга

Источник: УралПолит.ру

В этом году участники забега будут стартовать не с площади 1905 года, а от Октябрьской площади рядом с Театром драмы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, организаторы удлинили отрезок на проспекте Ленина — раньше легкоатлеты добегали до улицы Карла Либкнехта, а потом поворачивали обратно, теперь же они направятся до главного корпуса УрФУ на улице Мира и уже оттуда вновь в сторону площади 1905 года.

«Сложностей с этим переносом не возникнет — улица Бориса Ельцина 6 августа точно так же будет перекрыта, поскольку по ней проходит часть маршрута», — отмечает замглавы городской администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.