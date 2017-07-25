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15:22 (мск), источник: УралПолит.ру

Маршрут марафона «Европа — Азия» изменят из-за ремонта на улицах Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. Маршрут марафона «Европа-Азия», который пройдет 6 августа, скорректируют из-за ремонта на центральных улицах Екатеринбурга.

Источник: УралПолит.ру

В этом году участники забега будут стартовать не с площади 1905 года, а от Октябрьской площади рядом с Театром драмы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, организаторы удлинили отрезок на проспекте Ленина — раньше легкоатлеты добегали до улицы Карла Либкнехта, а потом поворачивали обратно, теперь же они направятся до главного корпуса УрФУ на улице Мира и уже оттуда вновь в сторону площади 1905 года.

«Сложностей с этим переносом не возникнет — улица Бориса Ельцина 6 августа точно так же будет перекрыта, поскольку по ней проходит часть маршрута», — отмечает замглавы городской администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Ожидается, что в забеге на четырех дистанциях примут участие около шести тысяч человек.

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